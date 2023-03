The Walking Dead: La star di Lucifer Lesley-Ann Brandt raggiunge Rick e Michonne nello spin-off sequel

News Serie TV

Una delle tre nuove serie ambientate nel mondo di TWD in lavorazione, arriverà in tv nel 2024.

Assente dal piccolo schermo dalla conclusione di Lucifer un anno e mezzo fa, Lesley-Ann Brandt ha firmato con la rete americana AMC per interpretare un importante ruolo ricorrente nello spin-off sequel di The Walking Dead incentrato su Rick e Michonne, i personaggi di Andrew Lincoln e Danai Gurira, le cui riprese sono cominciate da poco nel New Jersey.

La trama dello spin-off e il ruolo di Lesley-Ann Brandt

Ancora senza titolo, la miniserie di 6 episodi (in onda non prima del prossimo anno) racconta l'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato, separati dalla distanza, con una forza inarrestabile. I fantasmi di ciò che erano un tempo, Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, fondato su una guerra contro i morti... e contro i vivi. Riusciranno a trovare l'un l'altra e loro stessi in un luogo e in una situazione diversi da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro morti che camminano?

Secondo Deadline, Brandt, la prima interprete estranea all'universo di The Walking Dead a unirsi al cast dello spin-off, vestirà i panni di un personaggio del quale al momento si conosce soltanto il nome: Pearl Thorne. Questo sequel, ricordiamo, si aggiunge a quelli dedicati a Daryl Dixon (Norman Reedus) e all'improbabile coppia formata da Maggie e Negan (Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan), intitolati rispettivamente The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City e in onda più avanti quest'anno e in primavera.