The Walking Dead: Gli ascolti risalgono ma restano sofferenti

Non sono incoraggianti i numeri che domenica scorsa hanno accolto negli Stati Uniti il ritorno in tv di The Walking Dead. Il primo episodio della seconda parte della stagione 8, che ha decretato l'infelice uscita di scena di uno dei protagonisti storici dello zombie drama, ha riunito 8,3 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 del 3.6.

Sebbene le medie siano cresciute rispettivamente del 5 e 6 percento rispetto all'episodio precedente, il meno visto dal marzo del 2012, Onore è stata per The Walking Dead la premiere di metà stagione meno seguita di sempre dal target principale. Il confronto con gli episodi che avevano rilanciato le stagioni precedenti è inclemente: 15,8 milioni di spettatori e l'8.2 di rating nella quarta stagione, 15,6 milioni e l'8.0 di rating nella quinta, 13,7 milioni e il 6.8 di rating nella sesta e 12 milioni e il 5.7 di rating nella settima.

I numeri evidenziano certamente un progressivo calo delle medie d'ascolto, più marcato nell'ultimo periodo, ma The Walking Dead resta per ora lo sceneggiato più seguito della tv americana, con una media stagionale di 8,6 milioni di spettatori e il 3.7 di rating nel target 18-49, rispettivamente il 24 e 30 percento in meno rispetto alla scorsa stagione. Si assottiglia però la distanza con This Is Us di NBC (11,4 milioni, 3.1) e The Big Bang Theory di CBS (14,4 milioni, 2.9), anche quest'ultima in evidente sofferenza.