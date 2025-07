The Walking Dead: Dead City, su Sky e in streaming su NOW lo spin-off che manda Maggie e Negan a Manhattan

News Serie TV

Dead City, lo spin-off di The Walking Dead che continua le storie di Maggie e Negan, arriva in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Da quando ha finito di raccontare le sue storie, The Walking Dead sta allargando i propri orizzonti - raggiungendo luoghi sempre più lontani e sconosciuti - come mai aveva fatto prima. Dopo The Walking Dead: The Ones Who Live ambientata nella periferia di Philadelphia, e dopo The Walking Dead: Daryl Dixon, che ha visto l'omonimo personaggio finire in Francia, il 14 luglio, ogni lunedì con un doppio episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, debutta The Walking Dead: Dead City. Lo spin-off riporta il franchise di successo sul territorio statunitense, ma a molte miglia di distanza dai luoghi familiari della Georgia. In una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa, ritroviamo due personaggi che mai avremmo immaginato insieme, uniti dalle circostanze spesso sfortunate del loro mondo violento e pericoloso. Stiamo parlando di Maggie e Negan, l'uno il responsabile del dolore dell'altra, interpretati come sempre da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Come inizia la storia di The Walking Dead: Dead City

Non ci vuole un grande sforzo per ricordare l'origine del profondo odio che Maggie prova nei confronti dell'antagonista più celebre e cattivo di The Walking Dead : l'immagine è indelebile nella mente dei fan! In uno dei momenti più drammatici della serie, all'inizio della settima stagione, l'allora leader dei Salvatori usò la sua arma preferita, Lucille, una mazza da baseball avvolta nel filo spinato, per uccidere brutalmente Glenn, il marito della giovane donna membro del gruppo di Rick. Non si trattò di un affronto personale né di una vendetta, bensì di una casuale dimostrazione di forza per sottomettere quei sopravvissuti organizzati che si erano insinuati nel suo mondo e negli affari che lo governavano. La storia, da quel punto in poi, aveva preso molte strade diverse, portando a una quasi redenzione del personaggio. Abbiamo visto Negan distruggere Lucille, ma mai riconciliarsi con Maggie. Dunque, cosa li porta a unire le forze? La riposta può essere solo una: la reciproca convenienza.

In The Walking Dead: Dead City, della quale Sky e NOW proporranno le prime due stagioni senza soluzione di continuità, in seguito a un attacco alla colonia di Hilltop, nel frattempo rinnovata anche nel nome (i Bricks), Maggie vive un nuovo dramma quando tutto ciò che le è rimasto, Hershel, il figlio nato dall'amore con Glenn, viene rapito dal Croato (il vincitore dell'Emmy per Damages Zeljko Ivanek), un ex Salvatore che vive a Manhattan. Nel disperato tentativo di salvarlo, Maggie rintraccia con riluttanza Negan, offrendogli un accordo: in cambio del suo aiuto, accoglierà tra la propria gente la sua giovane compagna Ginny. Al loro arrivo a New York City, i due trovano una città fatiscente, stipata di morti e abitanti che l'hanno resa il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore. Mentre sono sulle tracce del Croato, che sta raccogliendo informazioni su Negan e sembra avere un conto in sospeso con lui, Maggie affronta il suo odio nei confronti dell'ex leader dei Salvatori per l'omicidio di Glenn. Allo stesso tempo, Negan sta fuggendo dai marescialli di New Babylon, un gruppo molto esteso guidato da Perlie Armstrong (Gaius Charles, Grey's Anatomy), dopo aver presumibilmente ucciso alcuni di loro.

Sempre lo stesso Negan

Lo spin-off, il terzo arrivato sugli schermi dopo le undici stagioni della serie ammiraglia, tutte disponibili su Sky e NOW con The Ones Who Live e Daryl Dixon, ripristina l'iconografia classica di Negan, un personaggio che i fan di The Walking Dead amano odiare. Un ritorno alle origini del personaggio, se così lo si può definire, che passa attraverso espressioni, comportamenti e una posizione che va costituendosi in quel di Manhattan. Tra le cose che non sfuggiranno al pubblico più fedele del franchise, anche una manciata di altre incursioni dal mondo di The Walking Dead, incluso Steven Ogg nuovamente nei panni di Simon, l'ex secondo in comando dei Salvatori ucciso dallo stesso Negan nell'ottava stagione, più altre interpretazioni imperdibili oltre a quella di Ivanek, come il veterano di Sons of Anarchy Kim Coates nel ruolo di Bruegel, il leader dei Silk Stockings, la banda più feroce di Manhattan.