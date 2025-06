The Walking Dead: Dead City su Sky e in streaming su NOW dal 14 luglio: Il trailer ufficiale italiano

News Serie TV

La prima e la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City arrivano in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco il trailer ufficiale italiano.

Le avventure nel mondo post-apocalittico di The Walking Dead continuano. Sky Italia annuncia che The Walking Dead: Dead City, l'ultimo dei tre spin-off sequel attesi in Italia, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 luglio, ogni lunedì con un doppio episodio. Al ciclo inaugurale seguirà dal 4 agosto la seconda stagione appena terminata negli Stati Uniti.

Trailer Ufficiale ITA: Stagione 1 - Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD

La trama di The Walking Dead: Dead City

Ambientata anni dopo gli eventi di The Walking Dead, Dead City ritrova due personaggi iconici del franchise: Maggie Greene, vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan, ex leader dei Salvatori, interpretati come sempre da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione: raggiungere una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, per ritrovare il figlio di lei, Hershel (Logan Kim), rapito da un ex Salvatore. Quello che trovano al loro arrivo è una città in rovina, stipata di morti e abitanti che l'hanno resa il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Mentre Maggie e Negan si addentrano nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.

Su Sky e NOW, The Walking Dead: Dead City si aggiunge alle undici stagioni della serie originale e agli altri due sequel The Walking Dead: The Ones Who Live, con Andrew Lincoln e Danai Gurira nuovamente nei panni dell'ex sceriffo Rick Grimes e di sua moglie Michonne, e The Walking Dead: Daryl Dixon, ora in programmazione con la seconda stagione, con Norman Reedus e Melissa McBride nuovamente in quelli degli amici Daryl Dixon e Carol Peletier. La prima vede un redivivo Rick e Michonne ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore, in una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è al sicuro e la libertà ha un prezzo molto alto. La seconda sta seguendo gli sforzi di Daryl per tornare a casa e dalle persone che ama dopo essere finito in Europa, prima in Francia e presto in Spagna, dove sta affrontando uno scenario completamente nuovo di apocalisse zombie.