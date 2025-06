The Walking Dead: Daryl Dixon, su Sky e in streaming su NOW la serie tv spin-off: Tutto quello che bisogna sapere

News Serie TV

Arriva finalmente in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, The Walking Dead: Daryl Dixon. Cosa bisogna aspettarsi dalla serie tv con Norman Reedus?

Può sembrare strano parlare di The Walking Dead come di un cult del passato, eppure sono trascorsi ben quindici anni e mezzo dalla volta in cui il vice sceriffo Rick Grimes si svegliò dal coma in un letto d'ospedale, scoprendo con sgomento che il mondo che conosceva non esisteva più. I tentativi suoi e di numerosi altri personaggi di sopravvivere a un'apocalisse zombie causata da un virus misterioso hanno appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, lungo una storia che non ha risparmiato tragedie sconvolgenti (alcune mai superate) e legami capaci di dimostrare tutta l'umanità o la disumanità dell'uomo. Quella storia si è conclusa alla fine del 2022, ma il franchise continua a vivere attraverso altri racconti. Come quello dello spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, da oggi disponibile anche in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ogni lunedì con un doppio episodio. Come si può intuire dal titolo, la serie porta avanti le vicende di uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, interpretato sin dagli esordi da Norman Reedus. E forse vi sorprenderà sapere che lo ritroverete a migliaia di chilometri di distanza dai luoghi e dai volti a lui familiari. Come mai è finito in Europa e quali sfide lo attendono ora? Prima di cominciare la visione, ecco tutto quello che bisogna sapere.

La trama di The Walking Dead: Daryl Dixon

Alla fine di The Walking Dead, anch'essa disponibile su Sky e in streaming su NOW con tutti gli episodi, Daryl era partito in sella alla sua inseparabile motocicletta nella speranza di ritrovare l'amico a lungo perduto Rick, che fino a qualche tempo prima si presumeva fosse morto da eroe nell'esplosione del ponte nella nona stagione. Lasciato Dog, il suo cane, alle cure di Judith, la figlia di Rick, Daryl aveva salutato anche Carol, fino a quel momento sua fedele e instancabile compagna di avventure. Come e perché lo ritroviamo in balia delle onde, prima di naufragare sulla costa meridionale della Francia, lo racconta The Walking Dead: Daryl Dixon. Queste sono domande alle quali lo stesso Daryl non riesce a rispondere, confuso e fin troppo impegnato sin da subito ad affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e di mondo impazzito. In una Francia distrutta ma resiliente, Daryl si mette in viaggio in cerca delle risposte e, soprattutto, di un modo per tornare a casa, imbattendosi lungo la strada in nuovi personaggi e nuove sfide che, inevitabilmente, complicano il suo piano.





Uno dei primi luoghi che lo vediamo raggiungere è un'abbazia fatiscente dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (interpretato da Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all'inizio dell'apocalisse e cresciuto protetto da queste donne, al riparo dalla violenza del mondo esterno. Le religiose sentono di essere pronte a guidare la rinascita dell'umanità e affidano Laurent, per loro il futuro Messia, al messaggero arrivato da lontano, chiedendogli di condurlo altrove sano e salvo. Accompagnato da Sorella Isabelle (Clémence Poésy, Il serpente dell'Essex), un membro di questo gruppo progressista con un passato oscuro a Parigi, la stessa città dove sono diretti e dove un certo Quinn (Adam Nagaitis, The Terror) rappresenta una figura potente come proprietario del Demimonde, un nightclub clandestino, Daryl si sobbarca questa ennesima responsabilità.

Non c'è Daryl senza Carol

Sebbene non appaia subito nella serie, più per un'espressa necessità dell'attrice che per ragioni creative, com'è noto anche Melissa McBride è uno dei volti di The Walking Dead: Daryl Dixon, riprendendo il ruolo altrettanto amato di Carol Peletier più avanti nella serie. In modo piuttosto logico, l'ex membro del gruppo di Rick si mette sulle tracce dell'amico dopo aver perso i contatti con lui. Lasciamo a voi scoprire se i due riescono a ricongiungersi e quali difficoltà Carol si trova a fronteggiare affinché ciò possa accadere. Fortunatamente, non occorrerà attendere a lungo prima di scoprire la verità, perché Sky e NOW proporranno entrambe le stagioni dello spin-off finora prodotte senza soluzione di continuità, mentre un ulteriore, terzo ciclo di episodi - ambientato questa volta in Spagna - è già in lavorazione.

The Walking Dead: Daryl Dixon è uno dei tre sequel di The Walking Dead che stanno portando o hanno portato avanti le storie di alcuni suoi personaggi. La fondamentale The Walking Dead: The Ones Who Live, già interamente disponibile su Sky e NOW, racconta un nuovo capitolo della storia di Rick e Michonne (Andrew Lincoln e Danai Gurira), separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick. Quando lei lo ritrova in una periferia militarizzata di Philadelphia, i due hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore, in una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è al sicuro e la libertà ha un prezzo molto alto. The Walking Dead: Dead City, che arriverà dopo Daryl Dixon, segue invece l'improbabile coppia formata da Maggie e Negan (Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan) raggiungere una Manhattan post-apocalittica, isolata dalla terraferma, nella speranza di ritrovare il figlio rapito di lei, Hershel. Quello che trovano è una città fatiscente, stipata di non-morti e persone che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore.