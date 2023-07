The Walking Dead: Daryl Dixon marchiato a fuoco nel nuovo teaser trailer del sequel

News Serie TV

Il secondo sequel di The Walking Dead è atteso in tv, su AMC, per l'autunno.

Se pensate che Daryl Dixon abbia avuto la fortuna o la sfortuna di vederle tutte nel mondo post-apocalittico di The Walking Dead, vi sbagliate. Nel nuovo teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, il secondo sequel sello zombie drama di successo, in arrivo quest'autunno, il personaggio interpretato da Norman Reedus finisce nelle mani (o grinfie?) di un gruppo religioso che ritiene opportuno marchiarlo a fuoco. Come se attraversare l'oceano a bordo di una zattera di fortuna e un paese straniero con nuovi tipi di camminatori non fosse abbastanza anche per un povero sventurato come lui.

The Walking Dead: Come continua la storia di Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon vede l'omonimo personaggio affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e di mondo impazzito quando lascia gli Stati Uniti d'America, attraversa l'Atlantico e arriva in Francia. Qui incontra a un certo punto Isabelle (Clémence Poésy, Il serpente dell'Essex), una giovane donna, membro di un gruppo religioso progressista, che unirà le forze con lui in un viaggio attraverso il Paese che porterà lei ad affrontare il suo oscuro passato a Parigi. Daryl, nel frattempo, cercherà di ricostruire cosa è successo - Come è arrivato lì? Perché? E come farà ad andare a casa? Capire tutte queste cose in un paese dove si parla una lingua diversa dalla sua renderà tutto più difficile.

La nuova anteprima inizia con le riprese di un'abbazia e continua con un Daryl semicosciente legato a un letto. Ci sono degli strumenti chirurgici nei paraggi e anche diverse suore. Poi... lo strazio. Una di loro impugna un attizzatoio rovente, che usa sul braccio dell'ultimo arrivato. Per marchiarlo in una sorta di cerimonia religiosa? Oppure, malpensanti, solo per cauterizzare una ferita? Qualunque sia la verità, sembra fare molto male!

AMC sta adottando una strategia piuttosto efficace per promuovere l'arrivo della nuova serie, mostrando ogni settimana una nuova anteprima durante la programmazione degli episodi di The Walking Dead: Dead City, primo sequel incentrato sul nuovo capitolo delle vite dei male assortiti Maggie e Negan, anche in questo caso in una nuova ambientazione (Manhattan). Ce ne sarà un terzo, in onda nel 2024 e ancora senza titolo, incentrato sui distanti Rick e Michonne.