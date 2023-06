The Walking Dead: Daryl Dixon naufraga in Francia nel nuovo teaser trailer del sequel

News Serie TV

Due nuovi video mostrano per la prima volta la devastazione dell'apocalisse zombie in Europa. La nuova serie debutterà in autunno.

L'apocalisse zombie arriva in Europa. Un nuovo teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, il secondo spin-off sequel di The Walking Dead incentrato sull'amato personaggio interpretato da Norman Reedus, è stato diffuso la scorsa notte dall'americana AMC, insieme con una clip, durante il secondo episodio di The Walking Dead: Dead City. Dopo aver visto Daryl privo di sensi e in balia delle onde, queste nuove sequenze ritraggono il personaggio negli istanti immediatamente successivi al suo sbarco nel Vecchio Continente e oltre.

The Walking Dead: Daryl Dixon arriva in Francia

Il teaser trailer mostra Daryl, sopravvissuto alla traversata dell'Atlantico, arrivare sulla costa francese e muoversi comprensibilmente disorientato tra la devastazione di una città di mare in stato di apparente abbandono. La morte ha raggiunto anche questi luoghi, come mostra il cadavere in composizione tra i detriti. Dopo essersi avventurato in una delle barche del porto, probabilmente in cerca di viveri, lo sentiamo parlare con un registratore vocale. "Mi chiamo Daryl Dixon", dice. "Vengo da un posto chiamato Commonwealth. È in America. Sono andato in cerca di qualcosa, e tutto quello che ho trovato sono stati guai. Se non torno, voglio che sappiano che ci ho provato. Diavolo, ci sto ancora provando".

Dopo essersi procurato un'arma, un arpione, nella clip Daryl si muove attraverso i binari di una ferrovia, mentre un'insegna sulla collina in lontananza rivela che si trova a Marsiglia; il che potrebbe voler dire che si è spinto fino al Golfo del Lione. Mentre sappiamo che attraverserà la Francia diretto a Parigi, lo vediamo muoversi sull'antico e famoso Ponte del Gard, infestato dai camminatori, e giungere in un luogo dove sui muri alcuni graffiti dicono "Pouvoir des vivants", letteralmente "Potere dei vivi". Si ferma dunque davanti a un edificio, che potrebbe essere il luogo dove Daryl incontrerà Isabelle (interpretata da Clémence Poésy), una giovane donna, membro di un gruppo religioso progressista, con la quale unirà le forze nel suo viaggio in cerca di risposte, mentre quest'ultima affronterà il suo oscuro passato.

The Walking Dead: Daryl Dixon arriverà in tv quest'autunno. Sappiamo che la sua storia si collegherà con la scena dei titoli di coda del finale di The Walking Dead: World Beyond, in cui una scienziata in un laboratorio francese abbandonato viene uccisa da un uomo dopo aver visto i videomessaggi in cui il Dott. Edwin Jenner parla dei test in corso sulle varianti di vaganti d'oltreoceano. L'edificio che si vedere alla fine della clip potrebbe essere lo stesso del laboratorio, mentre Reedus si è limitato ad anticipare: "Il suo è stato un viaggio lungo. Più lungo e persino più difficile e più strano di quanto si possa pensare. Era così vicino a ottenere ciò che voleva e dove voleva essere. E, naturalmente, nelle regole di The Walking Dead, è andato tutto storto. Ora questo mondo è più grande, è più oscuro e altrettanto opprimente, se non di più".