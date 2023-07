The Walking Dead: Daryl Dixon, ecco il trailer ufficiale dello spin-off con Norman Reedu

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti su AMC il 10 settembre. Emergono nuovi dettagli della trama.

Perché Daryl Dixon ha lasciato gli Stati Uniti d'America? Come ha fatto, mentre attraversava l'Atlantico, a finire legato ad una scialuppa capovolta? E, naufragato in Francia, come farà a tornare a casa? Sempre che riesca a sopravvivere. Queste sono solo alcune delle domande alle quali The Walking Dead: Daryl Dixon, nuovo spin-off della serie di successo The Walking Dead, dovrà dare una risposta dal 10 settembre, quando farà il suo debutto sull'americana AMC, che in occasione del Comic-Con di San Diego ne ha diffuso il trailer ufficiale.

The Walking Dead: Daryl Dixon, come continua la storia

Già rinnovata per una seconda stagione, The Walking Dead: Daryl Dixon segue il personaggio amato dai fan interpretato da Norman Reedus affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e di mondo impazzito quando - non si sa come e perché - finisce in Francia. L'ultima volta, alla fine della stagione 11 di The Walking Dead, Daryl era partito con la sua fedele motocicletta con l'obiettivo di cercare un amico a lungo perduto, Rick Grimes. Ma quello che succede lungo la strada e i nuovi legami che stringe finiscono ben presto col complicare la sua missione.

Una figura fondamentale in questo nuovo capitolo della vita di Daryl sembra essere Laurent (Louis Puech Scigliuzzi). Mentre attraversa le campagne francesi, il protagonista si imbatte in un'abbazia, dove quest'undicenne nato all'inizio dell'apocalisse è cresciuto protetto da un gruppo di suore, al riparo dalla violenza del mondo esterno. Le religiose, sorprendentemente ben armate, sentono di essere pronte "a guidare la rinascita dell'umanità" e affidano Laurent al "messaggero" arrivato da lontano, chiedendogli di portarlo da qualche parte sano e salvo. Tra i nuovi compagni di avventura di Daryl c'è anche Sorella Isabelle (Clémence Poésy, Il serpente dell'Essex), il cui oscuro passato è legato in qualche modo a Parigi.

Il trailer non la mostra ma dalle notizie precedenti sappiamo che, diversamente da quanto annunciato in un primo momento, Daryl Dixon coinvolgerà anche la migliore amica di Daryl, Carol Peletier, interpretata da Melissa McBride. Il resto del cast include inoltre Adam Nagaitis (The Terror), Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard e Romain Levi.