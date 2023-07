The Walking Dead: Gli spin-off Dead City e Daryl Dixon rinnovati per una seconda stagione

News Serie TV

Il primo è in onda dallo scorso mese mentre il secondo arriverà in tv a settembre. In Italia, nessuno dei due è stato ancora annunciato.

I giorni in cui The Walking Dead smetterà di essere uno dei franchise più floridi della tv sono ancora molto lontani. Al Comic-Con di San Diego, la rete americana AMC ha annunciato che sia The Walking Dead: Dead City sia The Walking Dead: Daryl Dixon, i primi due spin-off sequel dello zombie drama di successo conclusosi lo scorso novembre dopo undici stagioni, il secondo dei quali ancora inedito, sono stati rinnovati per una seconda stagione.

"Questo prossimo capitolo del Walking Dead Universe continua a prosperare con una fantastica stagione inaugurale per Dead City e un nuovo viaggio molto atteso per il personaggio preferito dai fan Daryl Dixon", ha dichiarato il presidente dell'Entertainment e di AMC Studios Dan McDermott. "Non vediamo l'ora di riportare i fan di Dead City nell'epicentro di Manhattan per un'azione ancora più sfrenata con Maggie e Negan. E, prima del suo debutto, siamo entusiasti di raddoppiare Daryl Dixon mentre portiamo l'apocalisse in Francia, trasformando Notre Dame, Pont du Gard e altri luoghi iconici in un paesaggio apocalittico diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima".

Dead City e Daryl Dixon: Come continua la storia

In onda negli Stati Uniti dallo scorso mese, The Walking Dead: Dead City ha sposato l'azione dalla Georgia a una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. Qui, una riluttante Maggie (Lauren Cohan) stringe un accordo con Negan (Jeffrey Dean Morgan), l'uomo responsabile della morte di suo marito, nel disperato tentativo di salvare suo figlio Hershel, rapito dal Croato (Željko Ivanek), un ex Salvatore - il gruppo di cui Negan era il leader - che sembra avere un conto in sospeso con lui.

In onda dal 10 settembre, The Walking Dead: Daryl Dixon segue invece il personaggio di Norman Reedus affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e di mondo impazzito quando lascia gli Stati Uniti d'America, attraversa l'Atlantico e, a bordo di un mezzo di fortuna, arriva in Francia. Qui incontra Isabelle (Clémence Poésy), una giovane donna con un passato oscuro, membro di un gruppo religioso progressista, con la quale attraversa il Paese mentre cerca di ricostruire cosa gli è accaduto e capire come tornare a casa.