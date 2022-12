The Vampire Diaries: Joseph Morgan ritrova i fratelli Salvatore in un selfie che fa impazzire i fan

News Serie TV

L'interprete di Klaus nel franchise sui vampiri creato da Julie Plec si è mostrato su Instagram insieme alle ex co-star Paul Wesley e Ian Somerhalder: la foto fa il pieno di like e commenti.

Ci sono poche reunion che entusiasmano i fan quanto una reunion degli attori di The Vampire Diaries. La serie fantasy, andata in onda sull'americana The CW per 8 stagioni dal 2009 al 2017 generando anche gli spin-off The Originals e Legacies, può contare ancora su una fedelissima fanbase che impazzisce ogniqualvolta vede gli ex protagonisti di nuovo insieme. Loro lo sanno bene e, essendo rimasti in buoni rapporti, di tanto in tanto deliziano gli appassionati con qualche selfie postato prontamente sui social. L'ultimo è arrivato sulla pagina Instagram di Joseph Morgan, l'interprete del vampiro originale Klaus Mikaelson sia nella serie originale che nello spin-off The Originals. L'attore ha postato una foto che lo ritrae insieme agli ex colleghi Paul Wesley e Ian Somerhalder, gli interpreti dei vampiri Stefan e Damon Salvatore.

The Vampire Diaries: La reunion di Klaus, Stefan e Damon

Joseph Morgan, che tra l'altro ha recentemente debuttato nei panni del villain Brother Blood nella stagione 4 di Titans, si è mostrato sorridente accanto alle sue ex co-star Paul Wesley e Ian Somerhalder scrivendo: "Ho incontrato queste due leggende. Lasciate una caption per questa foto". I commenti dei fan sono stati centinaia: molti hanno sottolineato come tutti e tre i loro personaggi - Klaus, Stefan e Damon - abbiano condiviso nel corso della serie la stessa ragazza, Caroline interpretata da Candice King. Non sappiamo quale circostanza abbia portato gli attori a riunirsi ma c'è chi spera che ci sia un nuovo progetto che li riporti a lavorare insieme.

L'universo di The Vampire Diaries è definitamente tramontato?

Se qualcosa bollisse davvero in pentola, questa sarebbe sicuramente una notizia bomba. Il franchise di The Vampire Diaries, infatti, è ufficialmente terminato con la cancellazione di Legacies dopo quattro stagioni la scorsa primavera. Qualche mese fa l'ex showrunner delle serie Julie Plec ha voluto rassicurare i fan annunciando di aver in mente una nuova serie che potrebbe riportare in vita le storie dei vampiri di Mystic Falls. Da allora, tuttavia, non abbiamo avuto altre notizie perciò, almeno per ora, dovremo accontentarci di qualche reunion saltuaria degli ex protagonisti (Paul Wesley e Ian Somerhalder sono ormai anche soci in affari visto che, da qualche anno, hanno lanciato con successo la loro linea di bourbon Brother's Bond Bourbon).