Finisce la gloriosa era Vampire Diaries: L'ultima serie in onda Legacies cancellata a The CW

Il drama soprannaturale sequel di The Vampire Diaries e The Originals cancellato dopo 4 stagioni.

Uno dei franchise televisivi più amati e di maggior successo dell'ultimo decennio chiude nel modo più infelice. Mentre tutto lasciava pensare a un ulteriore rinnovo, nelle scorse ore l'americana The CW ha sorpreso i fan annunciando che Legacies, terza serie del franchise Vampire Diaries, l'unica rimasta in onda, è stata cancellata e non avrà una quinta stagione.

La notizia è arrivata come colpo di grazia alla fine di quello che qualcuno ha definito non così impropriamente un "bagno di sangue", con molte altre serie cancellate da The CW. Secondo le prime e puntuali analisi, la rete starebbe cercando il riposizionamento dopo una stagione decisamente sottotono, complice forse anche una programmazione tra le più irregolari mai viste. Nonostante le spalle coperte dai precedenti successi di The Vampire Diaries prima e The Originals dopo, entrambe le quali avevano avuto un finale, lo spin-off Legacies ha riunito quest'anno poco più di 360,000 spettatori ogni giovedì, serata difficilissima, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.08, in calo rispettivamente del 33 e 36 percento. Dei 19 drama in onda sulla rete, Legacies era il dodicesimo per numero di spettatori, ma dietro solo alle rinnovate All American, Superman & Lois e The Flash per rating.

"Quelle di oggi sono state le Nozze Porpora di The CW", ha scritto una Julie Plec più infuriata che sardonica su Twitter. L'ideatrice ha aggiunto: "Ho molto altro da dire, ma non oggi".