The Vampire Diaries: Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno avuto "folli problemi d'ansia" durante le riprese, ecco perché

I due attori e amici hanno interpretato i vampiri Damon e Stefan Salvatore per otto stagioni.

Sullo schermo li abbiamo apprezzati come due affascinanti vampiri che non avevano paura di niente e di nessuno. Ma, dietro la macchina da presa, Ian Somerhalder e Paul Wesley, gli interpreti di Damon e Stefan Salvatore nell'indimenticabile The Vampire Diaries, non avevano lo stesso self-control. Durante le riprese della prima stagione hanno dovuto affrontare "folli problemi d'ansia", e non tanto per la pressione di essere i co-protagonisti di uno show di prima serata, come da loro rivelato in una recente intervista con Page Six.

The Vampire Diaries: Perché Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno avuto problemi d'ansia durante le riprese?

Rimasti grandi amici dopo la conclusione di The Vampire Diaries nel 2017, negli ultimi anni Somerhalder e Wesley hanno lanciato un proprio band di whisky, Brother's Bond; un sogno che coltivavano da molto tempo perché, come dichiarano nel loro sito, "i lacci della nostra amicizia si sono rafforzati benavendo bourbon". A un evento del marchio, la coppia ha rivelato che i loro problemi d'ansia sono stati causati da tutta la caffeina ingerita sul set della serie di Kevin Williamson e Julie Plec. Perché, quando doveva sembrare che stessero bevendo whisky, ovvero molte volte, in realtà stavano ingerendo tè freddo.

Wesley ha rivelato di aver bevuto grandi quantità di tè "ciak dopo ciak". "Dalle 20 alle 30 tazze", ha confermato Somerhalder, aggiungendo: "Alla fine della giornata eri tipo 'Ahh!'. Non si riusciva a dormire". Dopo aver girato la prima stagione, il cast e la produzione hanno trovato una soluzione. Dal momento che non potevano bere alcol durante le riprese, Wesley ha raccontato che "sono passati al decaffeinato, quindi ci siamo sentiti molto meglio". Non solo. Somerhalder ha ricordato che nelle stagioni successive hanno bevuto anche "tisane".

Disponibile in streaming sia su Netflix sia su Prime Video, The Vampire Diaries è stata uno dei più grandi successo di The CW. È rimasta in tv per otto stagioni e ha generato uno spin-off, The Originals, che ne ha generato uno a sua volta, Legacies. Dalla loro ultima volta nei panni dei fratelli Salvatore, Somerhalder si è fatto vedere solo in V-Wars, un'altra serie vampiresca, cancellata dopo una sola stagione, mentre Wesley è stato per due stagioni in Tell Me a Story e ora sta interpretando un giovane Capitano James T. Kirk in Star Trek: Strange New Worlds.