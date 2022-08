The Punisher: Rosario Dawson dà credito alle voci di un revival, poi si rimangia tutto

News Serie TV

L'attrice ha ritrattato quanto da lei affermato durante la Chicago Comic & Entertainment Expo.

Mistero attorno al possibile ritorno in tv dell'altra serie Marvel cancellata da Netflix The Punisher. Tutto è cominciato lo scorso fine settimana, quando, sulla scia dell'ordine di Daredevil: Born Again a Disney+, ospite della Chicago Comic & Entertainment Expo, l'attrice Rosario Dawson, interprete dell'infermiera e preziosa alleata Claire Temple in molte storie dell'MCU, ha dato credito ai rumor che vogliono Jon Bernthal di nuovo nei panni di Frank Castle/The Punisher.

The Punisher: Rosario Dawson sul revival e il suo passo indietro

"Ieri ho saputo che The Punisher si farà di nuovo, quindi sento che è la mia seconda possibilità", ha detto Dawson alla folla riunita per il panel cui stava prendendo parte. "È l'unica delle serie a cui non ho partecipato e adoro Jon Bernthal, quindi facciamolo accadere tutti insieme, ragazzi".

Vista per la prima volta in Daredevil e poi coinvolta anche in Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders, dopo che le sue parole hanno fatto il giro del web, Dawson ha preso in mano il suo profilo Twitter per ritrattare quelle dichiarazioni. "Non ci si può fidare", ha scritto. "Apparentemente, ottenere informazioni dai fan durante gli autografi non è attendibile. Colpa mia. Mi sono emozionata. Il riscontro è fondamentale quando ti viene detto quello che vuoi sentire".

I Difensori tornano in azione su Disney+?

Chiaramente, così stanno le cose se si vuole credere alle giustificazioni della Dawson. In effetti, le sue prime dichiarazioni sono tutto fuorché una conferma, anzi sembrano incoraggiare i fan a unire le forze affinché possa accadere, ma qualcuno potrebbe pensare anche che l'attrice abbia detto qualcosa che non era autorizzata a rivelare. Qualunque sia la verità, quella di un revival di The Punisher rimane una possibilità mentre le storie dei Difensori, almeno una parte di esse, riprendono forma su Disney+. Due settimane fa, al Comic-Con di San Diego, il servizio streaming ha annunciato l'ordine di un revival di Daredevil lungo ben 18 episodi, con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio di nuovo nei panni dei loro personaggi. The Punisher era lo spin-off di quella serie e insieme ad essa la più apprezzata dal pubblico.