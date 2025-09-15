The Pitt, la serie vincitrice dell'Emmy, arriva su Sky e in streaming su NOW

News Serie TV

Non solo The Pitt, anche The Penguin e The Last of Us: ecco le serie tv premiate agli Emmy disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Non spazientitevi: The Pitt, la serie che la scorsa notte ha trionfato agli Emmy portando a casa cinque statuette, inclusa quella prestigiosissima di miglior drama, non si farà attendere ancora per molto qui in Italia. Il medical drama che ha riunito R. Scott Gemmill e John Wells quindici anni dopo l'amatissima E.R. - Medici in prima linea, interpretato dalla star di quest'ultima Noah Wyle, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW mercoledì 24 settembre. E potete stare certi che vi spiazzerà e conquisterà, come già hanno fatto le altre serie viste recentemente su Sky e NOW insignite del prestigioso riconoscimento della Television Academy.

Da The Pitt a The Penguin: Le serie su Sky e NOW premiate agli Emmy

The Pitt ha innovato un genere ancora oggi molto amato come quello dei medical drama attraverso un'idea semplice e d'effetto: raccontare in tempo reale un unico turno ospedaliero di 15 ore in altrettanti episodi. Apprezzata per il suo realismo, per il modo in cui aggiorna la rappresentazione rivoluzionaria di E.R., impreziosita dalla straordinaria interpretazione di Wyle e degli altri membri del cast, The Pitt mostra la miriade di battaglie che i medici, gli infermieri, i tecnici e gli stessi pazienti insieme alle loro famiglie devono affrontare nelle trincee della medicina moderna, seguendo al tempo stesso i drammi e le sfide personali dello staff del pronto soccorso di un centro traumatologico di Pittsburgh. Nel ritirare il primo Emmy della sua lunga e notevole carriera, come miglior attore protagonista in un drama, Wyle, nominato altre cinque volte per E.R., ha detto: "Che sogno è stato. Grazie a tutti a HBO Max e Warner Bros. Television per aver permesso di creare le condizioni affinché un fulmine colpisse la mia vita due volte. John Wells, grazie per essere stato quel fulmine".

Wyle, premiato anche in qualità di produttore esecutivo di The Pitt, ha aggiunto: "Soprattutto, a chiunque stasera entri in servizio o ne esca, grazie per essere stato in quel posto. Questo è per voi". Lo stesso Gemmill ha dedicato il premio per la migliore serie drammatica a tutti coloro che lavorano per salvare il prossimo. "A nome di tutti, voglio dedicare questo premio a tutti gli operatori sanitari, ai soccorritori, a chi è in prima linea", ha detto l'ideatore. "Rispettateli, proteggeteli, abbiate fiducia in loro". Per The Pitt sono stati premiati anche Katherine LaNasa, come migliore attrice non protagonista in un drama per la sua interpretazione dell'infermiera Dana Evans; la guest star Shawn Hatosy per il ruolo del Dott. Jack Abbot, un vecchio rivale del Dott. Michael 'Robby' Robinavitch di Wyle; e le responsabili del casting Cathy Sandrich Gelfond ed Erica Berger.

È prezioso anche il bottino portato a casa da The Penguin, già disponibile su Sky e in streaming su NOW con tutti gli episodi. Sebbene sia stato battuto da Adolescence come miglior miniserie, lo spin-off del film DC The Batman ha ricevuto ben nove Emmy, il secondo miglior risultato della 77esima edizione del premio. Primo Emmy anche per Cristin Milioti, straordinaria nella sua interpretazione della serial killer psicopatica e rivale del Pinguino Sofia Falcone. "Ho amato fare questo show e ho amato così tanto interpretare Sofia", ha detto emozionata durante il suo discorso di accettazione, dopo aver chiesto di non guardare il retro dei suoi appunti perché scritti su un foglio preso in terapia qualche giorno fa. "È molto difficile dare un senso alla vita in questo momento, quindi sono profondamente grata per i momenti positivi", ha aggiunto. "Realizzare questa serie con il nostro cast e la nostra troupe incredibili, e immedesimarsi in questa donna, è stato un momento positivo per me. Nonostante fosse molto cruento, interpretarla è stato come volare".

The Penguin è stata premiata anche per i migliori costumi, le migliori acconciature e il miglior trucco in una miniserie, così come per i migliori effetti speciali in un singolo episodio e per il miglior componimento musicale, tra gli altri. Premi tecnici anche per la seconda stagione di The Last of Us e per la terza stagione di The White Lotus, che portano il loro bottino complessivo (incluso le vittorie degli scorsi anni) a nove e sedici Emmy rispettivamente. Anche queste ultime sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.