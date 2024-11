The Penguin: Danny DeVito ha guardato la serie con Colin Farrell, ecco cosa ne pensa

News Serie TV

Uno degli interpreti storici di Oswald Cobblepot, Danny DeVito, ha detto la sua sulla nuova serie spin-off di The Batman, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW, commentando anche la performance del collega Colin Farrell.

Cosa pensa un "vecchio" Pinguino del nuovo The Penguin? Danny DeVito, che ha interpretato l'antagonista dell'Uomo pipistrello in Batman - Il Ritorno di Tim Burton, ha aspettato che andasse in onda il finale della serie (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW ). Ma poi ha finalmente rotto gli indugi dicendo la sua sull'Oswald Cobblepot che nel franchise di The Batman di Matt Reeves, e quindi anche nella recente serie, è interpretato da Colin Farrell. Si tratta di due versioni molto diverse dello stesso villain, entrambe già diventate iconiche: il primo un vero e proprio freak dalle caratteristiche piuttosto dark, il secondo uno spietato gangster. Eppure entrambi molto efficaci sullo schermo, come ha sottolineato DeVito.

The Penguin: L'opinione di Danny DeVito sul Pinguino di Colin Farrell

In una nuova intervista con MovieWeb, Danny DeVito ha riservato elogi e parole gentili per il collega Colin Farreel, sentendosi solidale con lui nel comprendere le sfide che comporta l'interpretazione di un personaggio del genere. In particolare ha sottolineato le difficoltà del sottoporsi a ore e ore di trucco, una "tortura" a cui neppure lui aveva potuto sottrarsi ma che, in ogni caso, non gli permetteva di scomparire completamente dietro la maschera:

Oh, Colin mi sta dando del filo da torcere. Ed è completamente diverso. Ho guardato la serie, non l'ho guardata tutta, ma ho guardato la maggior parte di quello che è uscito... ed è davvero bella. Capisco il trauma di passare ore e ore di trucco, per trasformarti. Per me è diverso perché, ovunque andassi nei panni di Oswald Cobblepot, la gente poteva riconoscermi. Non potevo nascondermi. Sai cosa intendo, quel genere di cose. Colin invece potrebbe andare ovunque volesse con quel trucco e andare a sedersi in un ristorante. Non direbbero "Ehi, è Colin Farrell". Sai, non assomiglia per niente a quello che ha fatto in The Penguin. Voglio dire, per me è difficile nascondermi, anche con chili di trucco come The Penguin.

Riflettendo sulla rappresentazione del Pinguino di Colin Farrell - che ci viene presentato come un vero e proprio gangster di Gotham City - DeVito ha osservato come invece il suo Pinguino fosse semplicemente "un uccello incompreso":

Ma penso che entrambi abbiamo fatto davvero un buon lavoro con Oswald da diverse angolazioni. Sai, il mio non aveva sfumature italiane di mafia o armi in quel senso. Ero solo l'egomaniaco che cercava di conquistare la città. Ero un uccello incompreso, un uccello che non sa volare. Quindi il mio è un personaggio completamente diverso da quello di The Penguin con Colin, il che è una cosa buona. È buono. Qui c'è un Pinguino gangster. Va bene, e sta facendo un ottimo lavoro.

E mentre il successo di The Penguin è sotto gli occhi di tutti, con pubblico e critica che hanno già consacrato il Pinguino di Farrell come uno dei migliori di sempre, è sempre bello constatare quanto i fan siano rimasti affezionati alla versione di Oswald Cobblepot portata sullo schermo da Danny DeVito oltre 30 anni fa. Lui lo sa bene, ma ha sempre sostenuto i colleghi che hanno interpretato il personaggio dopo di lui. Lo ha fatto, lo ricordiamo, anche quando Robin Lord Taylor ha interpretato un giovane Oswald Cobblepot in Gotham, serie del 2014. Se volete mettere i due Pinguini a confronto, in ogni caso, sia Batman - Il ritorno che tutti gli episodi di The Penguin sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.