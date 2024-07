The Old Man: Jeff Bridges è in gran forma nel primo trailer della seconda stagione

News Serie TV

La serie spy thriller in Italia è disponibile con la prima stagione in streaming su Disney+.

Jeff Bridges è in cerca di vendetta ed è un vero duro nel primo teaser trailer della seconda stagione di The Old Man, la serie di FX in Italia disponibile in streaming su Disney+. Il nuovo ciclo di episodi debutterà negli Stati Uniti il 12 settembre mentre in Italia lo vedremo prossimamente. Ed è davvero rassicurante vedere il protagonista in ottima forma mentre, lo ricordiamo, sta combattendo contro un tumore allo stomaco che fortunatamente sta rispondendo bene alle terapie, come ha raccontato lui stesso.

Teaser Trailer Ufficiale: Stagione 2 - Il Teaser Trailer della serie tv con Jeff Bridges - HD

La trama di The Old Man

The Old Man segue Bridges nei panni di Dan Chase, un brizzolato ex agente della CIA che, dopo aver lasciato l'agenzia decenni prima, vive fuori dai radar. Quando un sicario lo raggiunge e cerca di ucciderlo, il "vecchio agente" sopravvive all'imboscata ma capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve fare i conti con il suo passato. Negli Stati Uniti la serie è stata tra le più viste su FX e la prima stagione ha ricevuto elogi da parte della critica.

Le anticipazioni della seconda stagione

Nella seconda stagione, Dan Chase e l'ex vicedirettore dell'FBI Harold Harper (John Lithgow) partono per la loro missione più importante fino ad oggi: recuperare Emily Chase (Alia Shawkat) dopo che è stata rapita da Faraz Hamzad (Navid Negahban), un potente capo tribale afghano. Le cose si fanno complicate quando la ragazza affronta una crisi di identità, visto che tutti e tre gli uomini affermano che è la loro figlia.

Hamzard deve prendere decisioni che potrebbero mettere in pericolo la sua famiglia e il villaggio che ha guidato fedelmente, mentre sua sorella e fidata consigliera Khadija (Jacqueline Antaramian) si preoccupa del percorso che sta prendendo e di cosa significherà per loro. Mentre la posta in gioco diventa più alta e vengono scoperti nuovi segreti, Zoe McDonald (Amy Brenneman), trascinata in un nuovo mondo da Chase, fa mosse sorprendenti. Nel frattempo, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe) è disilluso dal suo precedente ruolo e si ritrova a un bivio con un percorso che non aveva immaginato per se stesso.