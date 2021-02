The Nevers: Il teaser trailer della serie fantasy vittoriana creata da Joss Whedon

News Serie TV

Il singolare period drama sci-fi debutterà ad aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Storia, magia e fantascienza si mescolano nel primo teaser trailer e nelle prime foto di The Nevers, una nuova serie creata da Joss Whedon (il papà di Buffy L'ammazzavampiri e di The Avengers) e in arrivo ad aprile su HBO e, in contemporanea, anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Nelle prime immagini conosciamo alcune delle inarrestabili protagoniste, tenaci donne dell'età vittoriana dotate di abilità soprannaturali.





La trama di The Nevers

The Nevers è incentrata su una banda di donne d'età vittoriana alle prese con abilità sovrumane, nemici inarrestabili e una missione che potrebbe cambiare il mondo. L'attrice di Outlander Laura Donnelly interpreta Amalia True, l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della sua epoca, la Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana. La sua fidata compagna di avventure è Penance Adair (Ann Skelly) che interpreta Penance Adair, una giovane e brillante inventrice. James Norton (McMafia) e Tom Riley (Da Vinci's Demons) le affiancano con i ruoli di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus 'Augie' Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia. Olivia Williams (Maps to the stars, Counterpart) è invece Lavinia Bidlow, leader della cosiddette "toccate", come vengono chiamate le donne che hanno all’improvviso manifestato dei superpoteri.

Il resto del cast e l'addio di Joss Whedon

Completano il cast Denis O'Hare (American Horror Story), Nick Frost (Into the Badlands), Ben Chaplin (Mondo senza fine), Pip Torrens (Polark), Zackary Momoh (Seven Seconds), Amy Manson (C'era una volta), Rochelle Neil (Episodes), Eleanor Tomlinson (The White Queen), Elizabeth Berrington, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith e Kiran Sonia Sawar (Black Mirror). Joss Whedon, che ideato e prodotto la serie fin dal 2018, lo scorso novembre ha annunciato di aver deciso di abbandonare il progetto per affaticamento e motivi personali. "The Nevers è stata un'esperienza gioiosa, mi rendo conto che il livello di impegno richiesto per portarla avanti, combinato con le sfide fisiche di fare uno show così grande durante una pandemia globale, è più di quanto possa sopportare senza che il lavoro ne cominci a soffrire", aveva spiegato lo sceneggiatore. Il lavoro è passato nelle mani di Philippa Goslett, scelta da Whedon come nuova showrunner, che ha prodotto a livello esecutivo la serie insieme a Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson.