The Morning Show: La stagione 3 si farà, con alcuni aggiustamenti

Il drama con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon continua con un nuovo showrunner.

È evidente che la seconda stagione di The Morning Show non ha avuto il clamore e il seguito della prima. Dopo settimane d'incertezza, soprattutto per un servizio streaming che è solito giocare d'anticipo, Apple TV+ ha ufficializzato il rinnovo del drama con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon per una terza stagione, con alcuni importanti cambiamenti dietro le sue quinte.

The Morning Show continua con un nuovo showrunner

Dopo due stagioni alla guida della serie, Kerry Ehrin ha fatto un passo indietro rispetto al suo ruolo di showrunner, cedendo il timone alla collega Charlotte Stroud, la quale non ha trascorsi in The Morning Show ma ha dato dimostrazione delle sue capacità in Homeland e Fosse/Verdon. Ehrin lascia anche l'incarico di produttrice esecutiva mentre collabora con la piattaforma streaming allo sviluppo di nuove serie, ma continuerà a mettere la sua visione al servizio dello show come consulente.

The Morning Show esplora le dinamiche tra gli uomini e le donne che lavorano nell'omonimo show del mattino, che ha eccellenti valutazioni e sembra aver cambiato il volto della televisione statunitense finché non viene travolto da uno scandalo: il licenziamento per molestie sessuali del suo storico co-conduttore, Mitch Kessler (Steve Carell). La seconda stagione ha avuto uno dei suoi momenti più intensi quando Mitch ha raggiunto l'Italia e, dopo una visita dell'ex collega Alex Levy (Aniston), è rimasto coinvolto in un incidente stradale fatale all'inizio del lockdown per la pandemia di Covid-19. Nel frattempo, la nuova co-conduttrice Bradley Jackson (Witherspoon) ha iniziato a frequentare una donna, Laura Peterson (la nuova aggiunta al cast Julianna Margulies), ha ricevuto una visita del fratello tormentato e, nel finale, si è vista rivolgere un sorprendente "Ti amo" dal capo, Cory Elison (Billy Crudup).