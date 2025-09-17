TGCom24
Home | Serie TV | News | The Morning Show avrà una quinta stagione! Il rinnovo prima del debutto della quarta
Schede di riferimento
The Morning Show
Anno: 2019
3,9
The Morning Show
News Serie TV

The Morning Show avrà una quinta stagione! Il rinnovo prima del debutto della quarta

Emanuele Manta

Poche ore prima del debutto della quarta stagione, The Morning Show è stata rinnovata per un ulteriore, quinto ciclo di episodi a Apple TV+.

The Morning Show avrà una quinta stagione! Il rinnovo prima del debutto della quarta

The Morning Show continuerà ad appassionare il pubblico ancora per molto tempo. Nelle ore immediatamente precedenti il debutto della quarta stagione, oggi mercoledì 17 settembre, il drama vincitore di quattro Emmy interpretato da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon è stato rinnovato per un ulteriore, quinto ciclo di episodi a Apple TV+.

The Morning Show rinnovata per una quinta stagione: Le dichiarazioni

"The Morning Show si è distinta fin dall'inizio, debuttando come una delle serie di punta di Apple TV+", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione della piattaforma, in un comunicato. "È stato incredibilmente gratificante vederla non solo intrattenere il pubblico, ma anche trovarne riscontro in tutto il mondo. Grazie al cast eccezionale e al team creativo, guidato da Jennifer, Reese, Charlotte [Stoudt] e Mimi [Leder], The Morning Show continua a offrire storie coinvolgenti e provocatorie che tutti abbiamo imparato ad amare. Non vediamo l'ora che gli spettatori vivano il prossimo capitolo di questa serie premiata agli Emmy".

Il produttore esecutivo Michael Ellenberg ha aggiunto: "È un onore testimoniare il talento collettivo, la passione e l'impegno di Jen, Reese, Mimi, Charlotte, dei nostri partner a Hello Sunshine ed Echo Films e di tutti coloro che hanno collaborato a The Morning Show. Siamo entusiasti di iniziare una nuova stagione che darà a questo cast e al team creativo ancora più spazio per brillare. Siamo davvero grati a Apple TV+ e agli spettatori di tutto il mondo che si sintonizzano ogni settimana per guardare il nostro show e non vediamo l'ora di offrire loro questa nuova stagione e le prossime".

I 10 episodi della quarta stagione saranno ambientati nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della stagione precedente. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l'elusiva natura della verità in un'America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale? Tra le nuove aggiunte al cast si segnalano i premi Oscar Marion Cotillard e Jeremy Irons nei panni di Celine Dumont, un'esperta operatrice proveniente da una storica famiglia europea, e Martin Levy, il padre di Alex, oltre a Aaron Pierre (Genius: MLK/X), William Jackson Harper (The Good Place), Boyd Holbrook (Narcos) e altri.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Morning Show
Anno: 2019
3,9
The Morning Show
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Dutton Ranch: Nello spin-off sequel di Yellowstone ci sarà anche Jai Courtney
news Serie TV The Dutton Ranch: Nello spin-off sequel di Yellowstone ci sarà anche Jai Courtney
Tulsa King rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza questa domenica
news Serie TV Tulsa King rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza questa domenica
Euphoria, svelato quando uscirà la stagione 3
news Serie TV Euphoria, svelato quando uscirà la stagione 3
Vision: Mary McDonnell nel cast dello spin-off di WandaVision
news Serie TV Vision: Mary McDonnell nel cast dello spin-off di WandaVision
Elsbeth riporta in tv un altro personaggio di The Good Wife nella stagione 3
news Serie TV Elsbeth riporta in tv un altro personaggio di The Good Wife nella stagione 3
High Potential 2: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita della nuova stagione su Disney+
news Serie TV High Potential 2: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita della nuova stagione su Disney+
Memory of a Killer: Michaela McManus avrà una storia con Patrick Dempsey nel crime thriller della FOX
news Serie TV Memory of a Killer: Michaela McManus avrà una storia con Patrick Dempsey nel crime thriller della FOX
Gen V 2 garantirà la "presenza costante" di Chance Perdomo e del suo Andre
news Serie TV Gen V 2 garantirà la "presenza costante" di Chance Perdomo e del suo Andre
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
L'estate nei tuoi occhi
Gen V
Il rifugio atomico
NCIS: Tony & Ziva
Black Rabbit
Citadel
Mercoledì
La fidanzata
The Walking Dead: Daryl Dixon
The Terminal List: Lupo Nero
Only Murders in the Building
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV