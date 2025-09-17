The Morning Show avrà una quinta stagione! Il rinnovo prima del debutto della quarta

News Serie TV

The Morning Show continuerà ad appassionare il pubblico ancora per molto tempo. Nelle ore immediatamente precedenti il debutto della quarta stagione, oggi mercoledì 17 settembre, il drama vincitore di quattro Emmy interpretato da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon è stato rinnovato per un ulteriore, quinto ciclo di episodi a Apple TV+.

The Morning Show rinnovata per una quinta stagione: Le dichiarazioni

"The Morning Show si è distinta fin dall'inizio, debuttando come una delle serie di punta di Apple TV+", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione della piattaforma, in un comunicato. "È stato incredibilmente gratificante vederla non solo intrattenere il pubblico, ma anche trovarne riscontro in tutto il mondo. Grazie al cast eccezionale e al team creativo, guidato da Jennifer, Reese, Charlotte [Stoudt] e Mimi [Leder], The Morning Show continua a offrire storie coinvolgenti e provocatorie che tutti abbiamo imparato ad amare. Non vediamo l'ora che gli spettatori vivano il prossimo capitolo di questa serie premiata agli Emmy".

Il produttore esecutivo Michael Ellenberg ha aggiunto: "È un onore testimoniare il talento collettivo, la passione e l'impegno di Jen, Reese, Mimi, Charlotte, dei nostri partner a Hello Sunshine ed Echo Films e di tutti coloro che hanno collaborato a The Morning Show. Siamo entusiasti di iniziare una nuova stagione che darà a questo cast e al team creativo ancora più spazio per brillare. Siamo davvero grati a Apple TV+ e agli spettatori di tutto il mondo che si sintonizzano ogni settimana per guardare il nostro show e non vediamo l'ora di offrire loro questa nuova stagione e le prossime".

I 10 episodi della quarta stagione saranno ambientati nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della stagione precedente. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l'elusiva natura della verità in un'America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale? Tra le nuove aggiunte al cast si segnalano i premi Oscar Marion Cotillard e Jeremy Irons nei panni di Celine Dumont, un'esperta operatrice proveniente da una storica famiglia europea, e Martin Levy, il padre di Alex, oltre a Aaron Pierre (Genius: MLK/X), William Jackson Harper (The Good Place), Boyd Holbrook (Narcos) e altri.