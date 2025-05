The Morning Show 4: La data d'uscita e le prime foto della quarta stagione

News Serie TV

Apple TV+ ha fissato l'appuntamento con la quarta stagione di The Morning Show svelando nuove foto che mostrano le attese guest star dei prossimi episodi.

Apple TV+ ha finalmente svelato la data d'uscita e le prime immagini ufficiali della quarta stagione di The Morning Show, la serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ambientata dietro le quinte di un programma televisivo del mattino. Il drama tornerà con 10 nuovi episodi il 17 settembre per poi proseguire con un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 novembre. Le nuove foto tratte dai nuovi episodi ci permettono di dare un primo sguardo alle molte guest star che la serie ha ospitato nella stagione 4.

The Morning Show: Dove eravamo rimasti?

La terza stagione si era chiusa con un doppio colpo di scena. Bradley (Reese Witherspoon), dopo un'intensa battaglia interiore, si era consegnata all’FBI per aver distrutto le prove che collegavano suo fratello Hal all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Un gesto coraggioso, sostenuta da Alex (Jennifer Aniston), ma che lasciava in bilico il suo futuro professionale. Nel frattempo, Alex prendeva una decisione drastica: proporre una fusione tra la UBA, la rete in difficoltà per cui lavora, e la concorrente NBN, dopo aver scoperto che Paul Marks, il potenziale acquirente tech interpretato da Jon Hamm, stava spiando i suoi colleghi.

La trama e le anticipazioni della quarta stagione

Ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della stagione precedente, la quarta stagione di The Morning Show riparte in un clima teso e incerto. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l’elusiva natura della verità in un'America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale?

Il cast e i nuovi personaggi

Accanto alle protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ritroveremo i volti noti della serie: Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee e anche Jon Hamm nel ruolo di Paul Marks. Ma la quarta stagione si arricchisce anche di nuove presenze stellari: Marion Cotillard sarà Celine Dumont, un'operatrice influente proveniente da una leggendaria famiglia europea; Jeremy Irons interpreterà Martin Levy, il padre di Alex; William Jackson Harper sarà Ben, il nuovo responsabile sportivo della rete.

Tra le new entry anche Boyd Holbrook nei panni di Brodie, un conduttore di podcast e talk show provocatorio e divisivo; John Hoogenakker nel ruolo dell’agente FBI Andy, coinvolto nelle conseguenze delle scelte di Bradley; e Rachel Marsh sarà Remy, la nuova assistente personale di Alex. La serie è guidata dalla showrunner e produttrice esecutiva Charlotte Stoudt e diretta e co-prodotta da Mimi Leder.