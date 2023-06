The Morning Show 3 a settembre su Apple TV+: Le prime foto della nuova stagione

News Serie TV

Nei nuovi episodi si sono aggiunti al cast Jon Hamm e Nicole Beharie.

Puntate le vostre sveglie per sintonizzarvi sul vostro show mattutino preferito. Apple TV+ ha annunciato la data di uscita della terza stagione di The Morning Show e ha svelato le prime foto. Nelle immagini ritroviamo le veterane Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e diamo un primo sguardo ai nuovi ingressi nel cast Jon Hamm e Nicole Beharie, insieme al ritorno di Julianna Margulies. Il drama - già rinnovato anche per una quarta stagione - tornerà con i primi due episodi mercoledì 13 settembre e proseguirà con un episodio a settimana fino all'8 novembre, per un totale di 10 episodi.

The Morning Show 3: La trama ufficiale

In questa stagione, il futuro della rete e la lealtà dei singoli vengono messi in discussione quando un gigante della tecnologia mostra interessa verso la UBA. Si formano alleanze inaspettate, storie private vengono utilizzate come armi e tutti sono costretti a confrontarsi con i propri valori e principi, sia dentro che fuori dalla redazione.

Il cast e i nuovi volti

Nelle foto diamo un primo sguardo alle new entry Jon Hamm (Mad Men), che interpreterà il titano aziendale Paul Marks, e a Nicole Beharie (Sleepy Hollow), che interpreterà la nuova conduttrice Christina Hunter. Tra i volti già noti ritroveremo naturalmente Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ma anche il vincitore dell'Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Karen Pittman, Greta Lee e Julianna Margulies. In questa stagione, inoltre, Charlotte Stroud (Homeland, Fosse/Verdon) ha sostituito Kerry Ehrin come showrunner.