The Mandalorian: quanto è pianificato? Jon Favreau ce lo spiega

Mentre siamo impegnati con Obi-Wan Kenobi, sappiamo che nel febbraio 2023 tornerà su Disney+ anche The Mandalorian con una terza stagione. Jon Favreau, showrunner della serie nel mondo di Star Wars, ci spiega quanto sia improvvisato e quanto frutto di una pianificazione.

Obi-Wan Kenobi è appena sbarcato su Disney+, ma già aspettiamo in streaming nuove serie di Star Wars e un ritorno illustre: tra questi, la terza stagione di The Mandalorian, in arrivo nel febbraio 2023, è già fondamentale per tutti i fan della galassia lontana lontana... e Jon Favreau, showrunner della serie insieme a Dave Filoni, ha spiegato a Collider quanto delle loro storie sia già pianificato e quanto sia deciso in corso d'opera...



The Mandalorian, verso la terza stagione e oltre: come lavorano Jon Favreau e Dave Filoni?

Jon Favreau, al cinema regista di grandi successi come i remake del Libro della Giungla e Il re leone, insieme a Dave Filoni è autore della serie The Mandalorian su Disney+, in grado di riconciliare i fan di Star Wars con la nuova Lucasfilm a traino Disney. Collider alla Star Wars Celebration ha pensato di chiedere a Favreau quanto delle loro narrazioni sia pianificato in anticipo e quanto venga inventato a mano a mano che le puntate e le stagioni si accumulano. Ecco cosa ha risposto:

Dave e io ne parliamo un sacco. È interessante il modo in cui le cose si evolvono e cambiano in modo leggero, ma tutti noi sappiamo come finirà, per via del modo in cui quel periodo termina. Sappiamo che il Primo Ordine apparirà. Ci sono all'orizzonte cose che già sappiamo, ma nella cronologia mancano 25 anni a quel momento. In quell'ambito, conosciamo anche i percorsi narrativi che si svolgeranno per i personaggi che abbiamo ereditato o stiamo sviluppando. Quindi direi che c'è molta preparazione a grandi linee sul modo in cui queste storie che abbiamo impostato culmineranno, ma ci muoviamo nei confini e nei parametri di ciò che nel canone già esiste.