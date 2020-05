The Mandalorian: Il veterano di Star Wars Temuera Morrison sarà Boba Fett nella stagione 2

News Serie TV

Il popolare cacciatore di taglie interpretato originariamente da Jeremy Bulloch apparirà nel prossimo ciclo di episodi della serie Disney+.

La notizia era già nell'aria ma ora è ufficiale: nella seconda stagione di The Mandalorian apparirà Boba Fett, l'iconico cacciatore di taglie visto ne L'impero colpisce ancora e ne Il ritorno dello Jedi con il volto di Jeremy Bulloch. Il ruolo è stato affidato a Temuera Morrison, attore già noto ai fan di Star Wars perché interprete di Jango Fett, il padre di Boba Fett, nel film prequel del 2002 L'attacco dei cloni (lo vedete nelle foto in basso).

Boba Fett in The Mandalorian 2

La notizia è stata resa nota da The Hollywood Reporter che ha specificato che a Morrison è stato affidato "un piccolo ruolo". Il legame tra l'attore e la saga, tuttavia, è stato sempre forte: dopo la sua apparizione nel film del 2002, Temuera Morrison ha doppiato anche diversi personaggi in vari videogiochi di Star Wars. Molti fan di The Mandalorian avevano già previsto l'arrivo di Boba Fett nelal serie, dal momento che il protagonista, interpretato da Pedro Pascal, fa parte dello stesso ordine di guerrieri. Ma non solo: già nella prima stagione della serie, precisamente nel quinto episodio, un'inquadratura, che aveva indugiato su un particolare di uno stivale e di un mantello che sembravano corrispondere con quelli dello storico cacciatore di taglie, aveva lasciato intendere che il personaggio sarebbe apparso molto presto.

La seconda stagione di The Mandalorian in autunno

Come è noto, la seconda stagione di The Mandalorian è attesa su Disney+ per il prossimo autunno, sebbene non sia stata ancora resa nota una data precisa. Mentre voci di corridoio fanno sapere che un terzo ciclo di episodi sarebbe già in pre-produzione, recentemente è stato annunciato che Robert Rodriguez è coinvolto come regista della nuova stagione. Oltre a lui, dirigeranno i nuovi episodi anche Peyton Reed, lo stesso creatore Jon Favreu e l'attore Carl Weathers. Tra i nuovi ingressi nel cast ricordiamo Rosario Dawson e Michael Biehn rispettivamente nei ruoli dell'apprendista Jedi Ahsoka Tano e di un cacciatore di taglie legato al passato di Mando.