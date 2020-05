The Mandalorian 2: Quando esce, trama, cast e anticipazioni sulla seconda stagione

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sul secondo ciclo di episodi della serie di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars.

The Mandalorian è stata uno degli eventi televisivi più attesi della stagione, oltre ad essere una delle serie di punta su cui Disney+ ha investito maggiormente per attrarre pubblico anche fuori dagli Stati Uniti, in occasione del lancio della piattaforma in Europa. Ora che tutti gli otto episodi della prima stagione sono disponibili anche in Italia, molti spettatori rimasti affezionati al pistolero solitario interpretato da Pedro Pascal si chiederanno quando esce la seconda stagione, chi tornerà nel cast e cosa sappiamo, già da adesso, sui nuovi episodi. Ecco una guida che raccoglie tutte le anticipazioni su The Mandalorian 2.

The Mandalorian 2: Quando esce la seconda stagione?

In virtù dell'enorme e immediato successo riscosso dalla prima stagione di The Mandalorian, sappiamo che la serie è stata subito rinnovata per un secondo ciclo di episodi che, come annunciato dal creatore Jon Favreau già lo scorso dicembre, arriverà in streaming su Disney+ nell'autunno del 2020, più precisamente nel mese di ottobre (in anticipo di un mese rispetto al debutto del primo ciclo). Le riprese della seconda stagione si sono concluse lo scorso marzo, fortunatamente prima dell'emergenza sanitaria che ha paralizzato l'industria dell'intrattenimento negli Stati Uniti.

The Mandalorian 2: La trama e le anticipazioni

Sono molte le questioni rimaste irrisolte nella prima stagione di The Mandalorian; la più intrigante riguarda senza dubbio l'identità del famoso Bambino, ormai identificato dai fan come Baby Yoda: quanto è potente? chi sono i suoi genitori? Perché sono tutti così interessati a lui e quale sarà il suo destino? Anche se è presto per avere notizie certe sulla trama della seconda stagione, ci si aspetta che venga rivelato qualche dettaglio in più su questo misterioso personaggio. Dopo aver visto nascere e diventare solido il rapporto tra il Mandaloriano (Pedro Pascal) e il Bambino, diventati come padre e figlio, nel finale della prima stagione li abbiamo lasciati in viaggio alla ricerca della famiglia da cui Baby Yoda deve tornare. In una delle ultime inquadrature abbiamo visto Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ancora vivo e con una particolare spada laser con lama nera. Nella prossima stagione dovremo sicuramente capire perché un'arma di questo tipo, già vista nelle serie animate The Clone Wars e Rebels, si trovi nelle mani di questo antagonista e come ne sia entrato in possesso. Voci sempre più insistenti vorrebbero l'arrivo, nella seconda stagione, del leggendario Boba Fett, il più famoso guerriero Mandaloriano di tutti i tempi; anche se questo personaggio è morto nei film, secondo molti fan potrebbe comunque apparire nella serie. L'unica foto dal set della seconda stagione trapelata, tuttavia, anticipa molto poco; l'immagine è stata pubblicata da Jon Favreau e mostra il riconoscibilissimo elmo del Mandaloriano. Sullo sfondo si vede una roccia polverosa, scenario che ricorda decisamente il pianeta di Nevarro, dove si è svolta già gran parte della prima stagione.

I presunti titoli degli episodi della seconda stagione

Sul web sono trapelati recentemente i titoli degli otto episodi di The Mandalorian 2 (che vedete nel tweet di seguito). Nonostante non sembrino essere ufficiali (perché non diffusi da fonti certe), hanno fatto drizzare le antenne a moltissimi fan. L'attenzione degli appassionati si è concentrata in modo particolare sui presunti titoli degli episodi 7 e 8, "The Return" e "The Empire", che porterebbero subito a pensare a un ritorno dell'Impero, anche se la serie è ambientata diversi anni dopo la caduta dell'Impero e prima della comparsa del Primo Ordine.

The Mandalorian Season 2 Episode Titles!



Chapter One: The Search



Chapter Two: The Confrontation



Chapter Three: The Bounty



Chapter Four: The Republic



Chapter Five: The Loyalist



Chapter Six: The Sorcerer



Chapter Seven: The Return



Chapter Eight: The Empire pic.twitter.com/coBCQIYwzb — Emre Kaya (@Vullein) April 23, 2020

Il cast della seconda stagione

Non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che Pedro Pascal tornerà a vestire i panni del Mandaloriano (vero nome Din Djarin) nella seconda stagione della serie. Insieme a lui dovrebbero tornare quasi certamente Gina Carano, Giancarlo Esposito, Werner Herzog e Nick Nolte. L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha assicurato che il secondo ciclo di episodi si arricchirà di nuovi volti. La serie ha ingaggiato infatti Michael Biehn, attore famoso per i suoi trascorsi cinematografici in Aliens: Scontro finale e Terminator, per un ruolo misterioso (Deadline ha rivelato successivamente che si tratta di un cacciatore di taglie legato al passato di Mando). Ci sarà anche Rosario Dawson, scelta per il ruolo dell'apprendista Jedi Ahsoka Tano, personaggio che i fan del franchise hanno già incontrato - in forma animata - nella serie Star Wars: The Clone Wars. Sappiamo che alcuni episodi della seconda stagione coinvolgeranno, nelle inedite vesti di registi, anche il creatore Jon Favreu e l'attore Carl Weathers, visto nel primo ciclo nei panni di Greef Carga. Circolano voci sul coinvolgimento di altri registi quali Peyton Reed di Ant-Man e Robert Rodriguez, ma non ci sono conferme a riguardo.

The Mandalorian: Una terza stagione e uno spin-off?

Per portarci avanti ben oltre la seconda stagione, è bene ricordare un'indiscrezione su The Mandalorian circolante già da qualche settimana: sebbene il nuovo servizio di video in streaming non abbia ancora rinnovato formalmente lo show per una terza stagione, alcune fonti hanno rivelato all'autorevole Variety che Jon Favreau starebbe scrivendo la terza stagione di The Mandalorian già da diverso tempo e che sarebbe già iniziata la pre-produzione. Lo scorso febbraio, inoltre, Bob Iger di Disney, oltre ad annunciare l'introduzione di nuovi personaggi, ha rivelato: "daremo a quei personaggi una propria direzione, in termini di serie", lasciando intendere piuttosto chiaramente che la piattaforma terrà seriamente in considerazione la possibilità di generare uno o più spin-off di The Mandalorian. Non si sa ancora su quali personaggi potrebbe concentrarsi una serie "sorella" ma c'è già chi spera possano essere coinvolti Cara Dune, interpretata da Gina Carano, Moff Gideon (Giancarlo Esposito) o addirittura Baby Yoda, qualora la sua storia prendesse una direzione diversa rispetto a quella riservata al personaggio di Pedro Pascal.

Continuate a seguirci per rimanere informati su The Mandalorian e non perdere le notizie e le anticipazioni sulla seconda stagione della serie di successo disponibile in streaming su Disney+.