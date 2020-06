The Mandalorian ha ospitato segretamente Mark Hamill

News Serie TV

Ecco quale episodio della prima stagione ha coinvolto il veterano di Star Wars.

Nuovo colpo di scena nell'universo di Star Wars. The Mandalorian, prima serie tv live-action tratta dal popolare franchise di fantascienza, ha ospitato segretamente uno dei nomi storici del franchise, Mark Hamill, interprete dal 1977, ovvero dal primo Guerre stellari, di Luke Skywalker. La notizia arriva dall'ultimo episodio di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, la docuserie che nelle recenti settimane ha raccontato il dietro le quinte dello show creato da Jon Favreau per il servizio di video in streaming Disney+.

The Mandalorian: In quale episodio "appare" Mark Hamill?

Se avete seguito con piacere la prima stagione di The Mandalorian e vi state chiedendo come mai non abbiate riconosciuto Hamill, non fatevene una colpa: l'attore non era fisicamente davanti alla macchina da presa. Nell'episodio 5, intitolato The Gunslinger (Il pistolero nella versione italiana), Hamill ha prestato la voce a EV-9D9, il barista androide visto durante la visita del Mandaloriano alla cantina di Mos Eisley su Tatooine (la stessa di Una nuova speranza). Visto precedentemente ne Il ritorno dello Jedi, nel quale serviva al palazzo di Jabba the Hutt, il EV-9D9 di Hamill (che non è stato accreditato nell'episodio) ha scambiato in realtà poche parole con il personaggio interpretato da Pedro Pascal, ovvero che "la gilda dei cacciatori di taglie non opera più su Tatooine".

La stagione 2 di The Mandalorian

Salvo nuove iniziative di Disney+, l'appuntamento con The Mandalorian è rimandato a ottobre. La stagione 2, completata prima del lockdown per il nuovo Coronavirus, ospiterà diversi volti familiari, come Timothy Olyphant (Justified) nei panni di un personaggio misterioso, Rosario Dawson (Luke Cage) dell'apprendista Jedi Ahsoka Tano, Michael Biehn (Terminator) di un cacciatore di taglie legato al passato del protagonista, Temuera Morrison (Aquaman) dell'iconico Boba Fett e Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) di Bo-Katan Kryze. È stato anticipato inoltre che l'affermato Robert Rodriguez (Sin City, Machete) dirigerà almeno un episodio, così come Peyton Reed (Ant-Man).