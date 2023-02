The Mandalorian 3, manca poco: Ecco un nuovo poster e una featurette che celebra il successo della serie

News Serie TV

È partito il conto alla rovescia per i nuovi episodi di The Mandalorian: La terza stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars debutterà su Disney+ il 1° marzo.

The Mandalorian, la serie originale live-action targata Lucasfilm e ambientata nell'universo di Star Wars, è diventata negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno culturale riportando in auge un franchise che al cinema iniziava a scricchiolare. A un mese esatto dall'uscita della terza stagione su Disney+, in arrivo il 1° marzo, il servizio di video in streaming ha diffuso una nuova key art ufficiale e una speciale featurette che esplora il successo della serie che è riuscita a conquistare i cuori degli spettatori di tutto il mondo.

La nuova featurette, che vedete sopra, ci permette di scoprire insieme allo showrunner Jon Favreau, ai produttori esecutivi Dave Filoni, Rick Famuyiwa e a tanti altri, come The Mandalorian e il personaggio di Grogu, amatissimo dai fan, siano riusciti a coinvolgere milioni di spettatori, sia fedeli fan di Star Wars che nuovi appassionati. La posta in gioco, poi, è diventata più alta quando alla fine della seconda stagione gli spettatori hanno ritrovato una vecchia conoscenza, Luke Skywalker in persona (Mark Hamill) arrivato in soccorso per prendere Grogu sotto la propria ala.

The Mandalorian: Le anticipazioni della terza stagione

Nella terza stagione di The Mandalorian continuano i viaggi del Mandaloriano (Pedro Pascal) nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu e sfreccia a bordo del suo caccia stellare Naboo N-1 verso Mandalore, in cerca di redenzione dopo le trasgressioni del passato. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro.

Il cast e i registi dei nuovi episodi

Il Mandaloriano e il suo piccolo amico incontreranno vecchi alleati e nuovi fidati compagni di viaggio. In passato avevamo già conosciuto l'Armaiola e la leader Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), ma nei nuovi episodi torneranno anche gli attori Carl Weathers (interprete di Greef Karga), Amy Sedaris (Peli Motto) e Giancarlo Esposito (Moff Gideon). Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.