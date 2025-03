The Last of Us: Svelati altri sei personaggi della stagione 2

News Serie TV

Annunciati sei nuovi personaggi della seconda stagione di The Last of Us, attesa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile.

Una moltitudine di nuovi personaggi animerà la seconda stagione della serie post-apocalittica di HBO The Last of Us, sugli schermi dal 14 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì. Gran parte li abbiamo conosciuti nelle scorse settimane, ammirandoli nelle prime foto e nei primi teaser trailer (qui e qui). Ora Variety ne svela altri sei, interpretati da Joe Pantoliano (Sense8), Robert John Burke (Law & Order: Unità Speciale), Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds), Alanna Ubach (Euphoria), Ben Ahlers (The Gilded Age) e Hettienne Park (Hannibal).

The Last of Us 2: Le nuove aggiunte al cast

Nel finale della prima stagione di The Last of Us, Joel (interpretato da Pedro Pascal) aveva usato la violenza per salvare Ellie (Bella Ramsey) dai membri del gruppo delle Luci che intendevano ucciderla per trovare una cura per l'infezione da Cordyceps. Nella seconda, ambientata cinque anni più tardi, i due si ritroveranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle.

Pantoliano (a sinistra, nella foto) interpreterà Eugene, un piccolo personaggio del videogioco che sarà ampliato nella serie. In The Last of Us Parte II, Ellie e la sua amica Dina (Isabel Merced, Transformers - L'ultimo cavaliere) parlano di Eugene quando si imbattono nel laboratorio che l'uomo usava per coltivare cannabis. Il personaggio non appare mai, se non in una fotografia, e tutto ciò che si apprende di lui deriva dalla conversazione tra le due ragazze. Ma gli ideatori Craig Mazin e Neil Druckmann hanno visto The Last of Us come un'opportunità per esplorarlo maggiormente, in modo simile a quanto è stato fatto con Bill e Frank nel ciclo inaugurale.

Anche Burke (a destra) e Lamanna (al centro) vestiranno i panni di personaggi già incontrati nel videogioco: Seth, che gestisce un bar a Jackson, la comunità del Wyoming dove Joel e Ellie si sono stabiliti dopo gli eventi della prima stagione, e Kat, con cui Ellie usciva in passato. I restanti tre - Ubach, Ahlers e Park - interpreteranno ruoli creati appositamente per la serie: Hanrahan, Burton e Elise Park rispettivamente.

Gli altri nuovi personaggi della stagione 2

Oltre alla già citata Dina, uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono, nella seconda stagione contreremo anche Isaac Dixon (Jeffrey Wright, Westworld - Dove tutto è concesso), il leader silenziosamente potente di un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà e invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse; Jesse (Young Mazino, Lo scontro), l'ex di Dina, un membro importante della sua comunità che antepone i bisogni degli altri ai propri, talvolta a caro prezzo; e Abby (Kaitlyn Dever, Dopesick - Dichiarazione di dipendenza), una giovane soldata in cerca di vendetta per una persona cara, la cui visione del mondo viene messa in discussione.

E ancora: Manny (Danny Ramirez, The Falcon and the Winter Soldier), un soldato leale il cui sguardo solare smentisce il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando hanno più bisogno di lui; Nora (Tati Gabrielle, YOU), un medico militare che deve scendere a patti con i peccati del suo passato; Mel (Ariela Barer, Runaways), una giovane dottoressa il cui impegno nel salvare vite umane è messo alla prova dalla realtà della guerra; e Owen (Spencer Lord, Riverdale), un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che rifiuta di odiare. Inoltre, la vincitrice di due Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek) interpreterà un ruolo non meglio precisato, apparentemente una terapeuta per Joel.