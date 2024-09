The Last of Us: Il teaser trailer ufficiale italiano della stagione 2 ci regala un'emozione dopo l'altra

News Serie TV

I nuovi episodi della serie basata sul celebre videogioco arriveranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2025: in occasione del 'The Last of Us Day', vediamo un nuovissimo teaser trailer di The Last of Us 2.

In occasione del The Last of Us Day (il 26 settembre è infatti proprio il giorno cui il virus Cordyceps ha scatenato gli eventi di The Last of Us), è uscito il primo teaser trailer ufficiale italiano della seconda stagione. L'acclamata serie ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation tornerà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ma, nel frattempo, possiamo dare un'occhiata a queste intense prime immagini che svelano già tante anticipazioni e promettono forti emozioni.

The Last of Us 2: stagione 2: Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie- HD

The Last of Us: Le anticipazioni della seconda stagione

The Last of Us si svolge 20 dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo parassita che ha infettato gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni immune all'infezione, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembrava un incarico di poco conto diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre i due uniscono le forze per attraversare un'America irriconoscibile e sopravvivere.

Nel finale della prima stagione Joel ha assassinato diversi componenti del gruppo delle Lucciole che intendevano uccidere Ellie per trovare una cura per l'infezione da Cordyceps. Quando Ellie, che era stata anestetizzata ed era quindi ignara del pericolo si è ripresa, Joel ha mentito e ha detto che l'esperimento non aveva funzionato. In questo secondo capitolo della serie, dopo cinque anni di pace in seguito agli eventi della prima stagione, il passato di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) li raggiunge, trascinandoli in conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle.

Per festeggiare la giornata dedicata a The Last of Us, l'artista Greg Ruth ha anche firmato delle speciali locandine dedicate a tre personaggi, Joel, Ellie ed Abby, che vedete qui sotto.

Il cast: Chi torna e le new entry

La seconda stagione riporterà sugli schermi anche Gabriel Luna e Rutina Wesley, nei panni di Tommy e Maria, il fratello e la cognata di Joel. Faranno invece il loro debutto Kaitlyn Dever (Dopesick) nel ruolo di Abby, Isabela Merced (Dora e la città perduta) di Dina, Young Mazino (Lo scontro) di Jesse, Ariela Barer (Runaways) di Mel, Tati Gabrielle (YOU) di Nora, Spencer Lord (Riverdale) di Owen e Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier) di Manny. Jeffrey Wright sarà invece Isaac, un personaggio da lui già doppiato nel videogioco. Sappiamo inoltre che la vincitrice dell'Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek) interpreterà un ruolo da guest star; dal trailer capiamo che sarà una sorta di terapeuta a cui Joel si affiderà per superare i suoi traumi.