The Last of Us: Il nuovo teaser trailer rivela il mese di debutto della seconda stagione

La serie post-apocalittica con Pedro Pascal e Bella Ramsey tornerà su Sky e in streaming su NOW ad aprile.

Una sirena di avvertimento riecheggia nel nuovo teaser trailer con cui HBO ha annunciato che l'attesissima seconda stagione della serie post-apocalittica The Last of Us arriverà sugli schermi - in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - ad aprile. L'anteprima offre anche uno sguardo ai nuovi personaggi, inclusi quelli interpretati da Kaitlyn Dever (Dopesick) e Jeffrey Wright (Westworld - Dove tutto è concesso), e ai ritorni di Gabriel Luna e Rutina Wesley nei panni di Tommy e Maria.

The Last of Us 2: La trama e i nuovi personaggi

La seconda stagione di The Last of Us sarà ambientata 5 anni dopo gli eventi del ciclo inaugurale, quando Joel (Pedro Pascal) aveva usato la violenza per salvare Ellie (Bella Ramsey) dai componenti del gruppo delle Luci che intendevano ucciderla per trovare una cura per l'infezione da Cordyceps. Quando il loro passato li raggiunge, i due si ritrovano l'uno contro l'altra in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi, Dever interpreta Abby, un giovane soldato in cerca di vendetta per una persona cara la cui visione del mondo viene messa in discussione, mentre Wright veste i panni di Isaac, il leader silenziosamente potente di un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà e invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse. A loro si aggiungono Isabela Merced (Transformers - L'ultimo cavaliere) con il ruolo di Dina, uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono; Young Mazino (Lo scontro) di Jesse, un grande amico di Ellie e Dina e un pilastro della sua comunità che antepone i bisogni degli altri ai propri, talvolta a caro prezzo; Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier) di Manny, un soldato leale il cui sguardo solare smentisce il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando hanno più bisogno di lui; Ariela Barer (Runaways) di Mel, una giovane dottoressa il cui impegno nel salvare vite umane è messo alla prova dalla realtà della guerra e dal tribalismo; Tati Gabrielle (YOU) di Nora, un medico militare che deve scendere a patti con i peccati del suo passato; e Spencer Lord (Riverdale) di Owen, un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che rifiuta di odiare.

Al cast si è unita inoltre la vincitrice dell'Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek). Nel primo teaser trailer diffuso lo scorso settembre si vedeva il suo misterioso personaggio chiedere a un Joel in lacrime "Che cosa hai fatto?", riferendosi presumibilmente a Ellie. La sui risposta era stata "L'ho salvata", che è una deviazione rispetto al videogioco di Naughty Dog da cui la serie è tratta, in cui Joel consegna la sua confessione al fratello Tommy. Questo è solo uno dei cambiamenti che gli ideatori Craig Mazin e Neil Druckmann presenteranno nei prossimi episodi.