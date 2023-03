The Last of Us: Ecco Ashley Johnson nei panni di Anna nel finale di stagione

News Serie TV

L'ultimo episodio della serie post-apocalittica in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW lunedì 13 marzo.

A pochi giorni dal finale della prima stagione di The Last of Us (in Italia lunedì 13 marzo su Sky e in streaming su NOW con la versione originale sottotitolata), HBO mostra per la prima volta Ashley Johnson, doppiatrice di Ellie nel videogioco di Naughty Dog da cui la serie è tratta, nei panni di Anna, la madre della ragazza, personaggio che incontreremo per la prima volta proprio negli ultimi 43 minuti; praticamente una settimana dopo aver visto il doppiatore di Joel, Troy Baker, nei panni di James.

The Last of Us: A proposito di Anna

Solo recentemente è stato rivelato che Johnson porterà sullo schermo Anna, la madre di Ellie, nella serie ritratta da Bella Ramsey per una questione anagrafica, mentre all'epoca del casting il suo ruolo (come quello di Baker) era stato tenuto segreto. Mentre Neil Druckmann, co-ideatore della serie con Craig Mazin e autore dei videogame, non è stato in grado di esplorare la storia di Anna in questi ultimi, ha ritenuto importante farlo nella serie, rivelando molto più del poco che conosciamo - come il fatto che è un'amica di Marlene - attraverso alcune conversazioni sul suo conto. Informazioni che potrebbero fare luce sugli altri personaggi della storia, a cominciare da Ellie.

Al momento, tutto quello che è stato anticipato a proposito di Anna è una breve stringa di testo che la descrive come "una donna incinta, sola e in fuga che si trova costretta a partorire nelle circostanze più terrificanti". Dopo l'uscita del videogame, la fine del quale coincide con il finale della prima stagione della serie, Druckmann aveva scritto un racconto su Anna, che in seguito doveva essere adattato in un cortometraggio animato o rilasciato come contenuto scaricabile (DLC), ma "è andato in frantumi e non è stato realizzato", aveva detto in una precedente occasione a Variety. "Ne ho parlato a Craig e ne è stato subito entusiasta, o come direbbe lui 'acceso'. L'abbiamo portato in vita nel modo più bello e poetico".