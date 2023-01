News Serie TV

L'annuncio dopo il successo di pubblico e critica della serie tv basata sul videogame di Naughty Dog.

Dopo il successo di pubblico e critica dei primi due episodi, HBO ha preso la decisione che tutti ormai si aspettavano da giorni: rinnovare The Last of Us, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey basata sul videogame omonimo firmato Naughty Dog per le piattaforme PlayStation, per una seconda stagione.

The Last of Us rinnovata per una seconda stagione: Le dichiarazioni

"Sono imbarazzato, onorato e sinceramente sopraffatto dal fatto che così tante persone si siano sintonizzate e si siano connesse con la nostra rivisitazione del viaggio di Joel ed Ellie", ha commentato il co-ideatore Neil Druckmann, anche autore e direttore creativo del videogame, in un comunicato. "La collaborazione con Craig Mazin, il nostro cast e la nostra troupe incredibili e HBO ha superato le mie più alte aspettative. Ora abbiamo il piacere assoluto di poterlo fare di nuovo con la seconda stagione! A nome di tutti a Naughty Dog e PlayStation, grazie!".

Mazin ha aggiunto: "Sono sinceramente grato a Neil Druckmann e HBO per la nostra collaborazione, e sono ancora più grado ai milioni di persone che si sono unite a noi in questo viaggio. Il pubblico ci ha dato la possibilità di continuare e, in quanto fan dei personaggi e del mondo creato da Neil e Naughty Dog, non potrei essere più sollecito a rituffarmici".

Il successo di The Last of Us

The Last of Us ha esordito lo scorso 15 gennaio riunendo negli Stati Uniti 4,7 milioni di spettatori, per HBO il secondo migliori debutto di una serie dal settembre del 2010, quando esordì Boardwalk Empire (House of the Dragon detiene invece il primo posto con quasi 10 milioni di spettatori). Con 5,7 milioni di spettatori, il secondo episodio in onda domenica scorsa ha incrementato quei numeri del 22%, la percentuale più alta per un secondo episodio di un drama HBO in 50 anni di storia della rete. Si stima inoltre che, finora, la premiere abbia più che quadruplicato il risultato della prima trasmissione, superando i 18 milioni di spettatori complessivi. In Italia, la serie è in programmazione ogni lunedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il primo episodio è disponibile anche gratuitamente.