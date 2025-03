The Last of Us: Ecco il trailer ufficiale italiano della stagione 2, su Sky e NOW dal 14 aprile

News Serie TV

Si torna nel mondo post-apocalittico di The Last of Us con il trailer ufficiale della seconda stagione, in arrivo su Sky e NOW ad aprile.

Mai fine del mondo fu più bella. Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione, la serie post-apocalittica The Last of Us, adattamento del celebre videogioco omonimo sviluppato da Naughty Dog per PlayStation, sta finalmente per tornare con l'attesissimo secondo ciclo di episodi. L'appuntamento è fissato per il 14 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti ogni lunedì con un nuovo episodio. Nei mesi scorsi, un primo sguardo alle prossime battaglie e sfide di Joel e Ellie ci aveva lasciato euforici e sconvolti, tale era la bellezza e la drammaticità. Ora è tempo di qualcosa di nuovo e ancora più generoso. È tempo del trailer ufficiale in italiano di The Last of Us 2



The Last of Us 2: Stagione 2: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano della Serie TV - HD



Entra in NOW e guarda The Last of Us

The Last of Us: La trama della stagione 2 e i tanti nuovi personaggi

L'ultima volta in cui The Last of Us ci aveva tenuto compagnia, ormai ben due anni fa, Joel (interpretato da Pedro Pascal) aveva usato la violenza per salvare Ellie (Bella Ramsey) dai membri del gruppo delle Luci che intendevano ucciderla per trovare una cura per l'infezione da Cordyceps. Nella seconda stagione, ambientata cinque anni più tardi, i due si ritroveranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle.

I nuovi episodi introdurranno una moltitudine di nuovi personaggi: Isaac (Jeffrey Wright, Westworld - Dove tutto è concesso), il leader silenziosamente potente di un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà e invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse; Dina (Isabel Merced, Transformers - L'ultimo cavaliere), uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono; Jesse (Young Mazino, Lo scontro), l'ex di Dina, un membro importante della sua comunità che antepone i bisogni degli altri ai propri, talvolta a caro prezzo; e Abby (Kaitlyn Dever, Dopesick - Dichiarazione di dipendenza), una giovane soldata in cerca di vendetta per una persona cara, la cui visione del mondo viene messa in discussione.

The Last of Us: Gli ideatori rivelano che la storia potrebbe proseguire oltre la terza stagione Leggi anche

E ancora: Manny (Danny Ramirez, The Falcon and the Winter Soldier), un soldato leale il cui sguardo solare smentisce il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando hanno più bisogno di lui; Nora (Tati Gabrielle, YOU), un medico militare che deve scendere a patti con i peccati del suo passato; Mel (Ariela Barer, Runaways), una giovane dottoressa il cui impegno nel salvare vite umane è messo alla prova dalla realtà della guerra; e Owen (Spencer Lord, Riverdale), un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che rifiuta di odiare; oltre a una donna senza nome - apparentemente una terapeuta per Joel - interpretata dalla vincitrice di due Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek).

Solo pochi giorni fa sono stati annunciati inoltre gli ingaggi di Joe Pantoliano (Sense8) per il ruolo di Eugene, un piccolo personaggio del videogioco (qualcuno di cui Ellie e Dina parlando quando si imbattono nel laboratorio usato da lui per coltivare cannabis) che sarà ampliato nella serie nello stesso modo in cui è stato fatto con Bill e Frank; Robert John Burke (Law & Order: Unità Speciale) di Seth, gestore di un bar a Jackson, la comunità del Wyoming dove Joel e Ellie si sono stabiliti dopo gli eventi della prima stagione; Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds) di Kat, con cui Ellie usciva in passato; e Alanna Ubach (Euphoria), Ben Ahlers (The Gilded Age) e Hettienne Park (Hannibal) di tre personaggi creati appositamente per la serie - Hanrahan, Burton e Elise Park.