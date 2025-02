The Last of Us: Gli ideatori rivelano che la storia potrebbe proseguire oltre la terza stagione

News Serie TV

A detta degli ideatori Craig Mazin e Neil Druckmann, la terza stagione di The Last of Us probabilmente non sarà l'ultima. Quanto potrebbe durare?

La seconda stagione di The Last of Us è in arrivo in primavera, ma i creatori della Serie TV Craig Mazin e Neil Druckmann hanno già spezzato una lancia a favore delle successive, anticipando l’interesse di proseguire anche oltre la terza. Tratto dall’omonimo e a sua volta popolarissimo videogame di Naughty Dog, il racconto di Joel ed Ellie ha appassionato pubblico e critica con una prima stagione di successo che ha favorito la realizzazione tempestiva della seconda. Ma quante stagioni potrebbe durare?

The Last of Us, gli showrunner anticipano che la storia potrebbe proseguire oltre la terza stagione

Ambientata in un mondo post-apocalittico segnato da una devastante pandemia che trasforma gli infetti in zombie, The Last of Us si concentra soprattutto sul lungo viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey). Quest’ultima è immune al virus e potrebbe essere l’unica fonte di salvezza dell’umanità, ma Joel ha stroncato qualsiasi tentativo sul nascere portando via Ellie dal laboratorio che l’avrebbe condannata a morte a favore della scienza. Nel corso della seconda stagione, Joel dovrà affrontare le conseguenze di quella decisione e al tempo stesso vedersela con nuove minacce. In attesa del debutto, gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno affrontato il futuro di The Last of Us. Pur non avendo ancora concordato un numero preciso di stagioni, gli showrunner hanno anticipato che la storia potrebbe proseguire ancora per un po’. Ai microfoni di EW, Craig Mazin ha ammesso:

Penso che sia abbastanza probabile che la nostra storia si estenda oltre la terza stagione. Quanto oltre? Non posso dirlo. E questo non significa che non ci siano altre storie che potrebbero essere raccontate, ma questa è la storia che Neil e io stiamo raccontando.

Neil Druckmann ha dato manforte alle dichiarazioni del collega, precisando: "Abbiamo un piano. Sappiamo cosa dobbiamo fare per andare avanti, ma non potremmo dirti esattamente quanti episodi o quante stagioni ci vorranno per arrivarci". La prima stagione di The Last of Us ha adattato la storia essenzialmente intera del primo videogioco, mentre la seconda non riuscirà nello stesso intento. Di conseguenza la storia della Parte II verrà suddivisa in più stagioni, ma quante ad oggi non è dato sapere.