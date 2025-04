The Last of Us 2: Jennifer Aniston commenta quell'Easter egg a sorpresa nella nuova stagione

News Serie TV

La star di Friends Jennifer Aniston commenta la sua "apparizione" in una scena della seconda stagione di The Last of Us.

Chi avrebbe mai immaginato che Jennifer Aniston sarebbe sopravvissuta all'apocalisse? Eppure, la star di Friends è diventata, a sorpresa, un simbolo di sopravvivenza nell'universo devastato di The Last of Us. Durante la première della seconda stagione, in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti ogni lunedì, Ellie (interpretata da Bella Ramsey) si è imbattuta in una vecchia rivista People del 2003, con la celebre attrice in copertina.

Il commento di Jennifer Aniston all'Easter egg in The Last of Us

Il dettaglio non è passato inosservato ai fan e nemmeno dalla diretta interessata, che ha prontamente commentato la scena su Instagram. In una storia condivisa con il video dell'episodio, Aniston ha scritto: "Di tutte le cose per sopravvivere all'apocalisse", aggiungendo un tocco di ironia grazie a una emoticon maliziosa. E taggando l'account ufficiale della serie! Un gesto che ha immediatamente scatenato nuove voci e speculazioni sul legame tra l'attrice e il mondo di The Last of Us.

La scoperta di Ellie e Dina in The Last of Us

Nell'episodio, Ellie e Dina (Isabela Merced) sono in perlustrazione tra i resti di un negozio saccheggiato. Dopo un crollo del pavimento, Ellie finisce in una cantina, dove trova una copia di People del 2003, proprio l'anno in cui, secondo la trama di The Last of Us, è iniziato il collasso globale. La presenza della rivista con Jennifer Aniston in copertina è una piccola chicca per i fan della serie e un simbolo del passato che resiste nel caos.

Aniston non fa parte (almeno per ora) del cast della serie, ma la sua presenza nell'universo di The Last of Us potrebbe non fermarsi qui. Negli ultimi mesi, infatti, si sono intensificate le voci su un possibile legame tra l'attrice e Pedro Pascal, che interpreta Joel. I due sono stati avvistati insieme in varie occasioni, scatenando il gossip. Non è tutto: i fan più attenti ricorderanno anche il loro primo incontro ufficiale sul red carpet dei Critics Choice Awards 2024. In quell'occasione Pascal interruppe un'intervista a Jennifer e Reese Witherspoon per The Morning Show. Lei, senza perdere il sorriso, lo invitò a partecipare, con la sua solita ironia: "Vuoi esserci anche tu? Tanto qui finiamo tutti per vivere qualcosa di romantico con qualcuno...".