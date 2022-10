The Karate Kid: Ralph Macchio non sa nulla del nuovo film reboot

News Serie TV

L'attore, ora impegnato in Cobra Kai, per ora non sarebbe coinvolto in alcun modo nel nuovo progetto annunciato da Sony.

Qualche settimana fa Sony Pictures ha annunciato un nuovo film che dovrebbe riportare in vita il franchise originale di The Karate Kid, il grande successo del 1984 che ha poi dato luogo a due sequel nel 1986 e nel 1989. Si tratta quindi di un vero e proprio reboot che, come è stato già svelato, uscirà nei cinema il 7 giugno 2024. Ma se vi dicessimo che il "karate kid" originale, Ralph Macchio in persona, non sa assolutamente nulla del progetto? Come sappiamo, l'attore è ormai impegnato da 5 stagioni nella serie di grande successo Cobra Kai, sequel delle vicende dei film. Ma sembra che i due progetti, seppur appartenenti allo stesso franchise, non abbiano molto in comune.

Il reboot di Karate Kid: Ralph Macchio sarà coinvolto?

Intervistato recentemente da EW, Macchio ha detto di non sapere nulla del film reboot recentemente annunciato. "Non ho informazioni. È troppo presto per dire che storia sarà. Tutto sta succedendo proprio in questo momento mentre mi fate questa domanda", ha risposto l'attore. Sebbene Sony abbia già annunciato una data di uscita per il nuovo film, non ha rivelato alcun dettaglio sul cast o sul regista. L'interprete di Daniel LaRusso ha aggiunto che al momento nessuno lo ha contattato per coinvolgerlo nel progetto. "Penso che lo capiremo nel prossimo futuro, o potrei anche non avere nulla a che fare con questa cosa. Ne parleremo quando saprò cosa sta succedendo", ha aggiunto facendosi una risata.

I legami tra Cobra Kai e il nuovo film

D'altra parte anche Jon Hurwitz, che ha creato Cobra Kai con Hayden Schlossberg e Josh Heald, subito dopo l'uscita della notizia riguardante il reboot, aveva scritto su Twitter che il cast e il team creativo della serie Netflix non hanno nulla a che fare con il film di Sony. "I ragazzi e io un giorno ameremmo fare un film su Karate Kid e Cobra Kai. Ma questo progetto in particolare non arriva da noi e non si concentra sul cast di Cobra Kai. Non ne so molto, ma auguro loro ogni bene", aveva scritto lo sceneggiatore rispondendo a un fan che gli chiedeva di commentare la notizia del nuovo film.

Netflix, intanto, non ha ancora ufficialmente rinnovato Cobra Kai per una sesta stagione ma, visto il successo della serie, il rinnovo non dovrebbe tardare ad arrivare e lo stesso Macchio si è detto fiducioso. "Ci sentiamo abbastanza fiduciosi. Il pubblico sembra amare lo show e non sembra che il successo stia rallentando. Penso che avremo l'opportunità di lasciare che le storie si evolvano", ha dichiarato. Dal momento che Hurwitz, Schlossberg e Heald sono al lavoro su molti altri progetti (incluso uno spin-off del film Una pazza giornata di vacanza), forse potremmo dover aspettare un po' di più per la prossima stagione di Cobra Kai. "Ma speriamo che l'attesa non sia troppo lunga per i fan. Nessuno di noi ragazzi sta diventando più giovane", ha concluso l'attore tra una risata.