The Idol: Partenza sottotono per la serie di The Weeknd, gli ascolti non superano quelli di Euphoria

Meno di un milione di spettatori per il debutto su HBO e Max. Ma i numeri potrebbero crescere, e non di poco. Ecco perché.

Numeri sottotono per il debutto di The Idol negli Stati Uniti. Nonostante la pubblicità martellante, i nomi altisonanti davanti e dietro la macchina da presa e la diffusa polemica per i suoi contenuti e temi sessualmente espliciti, la nuova serie di HBO creata dall'ideatore di Euphoria Sam Levinson insieme con l'affermato cantautore e produttore discografico Abel 'The Weeknd' Tesfaye e Reza Fahim, in Italia in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW, ha riunito meno di un milione di spettatori.

The Idol: Troppo presto per parlare di flop

Secondo HBO, gli spettatori che domenica sera si sono fatti incuriosire da The Idol sono stati 913,000, una media inferiore a quella che Levinson aveva raggiunto nel giugno del 2019 con il primo episodio di Euphoria - 1,1 milioni, il 17% in più. Si tratta tuttavia di un dato parziale che non tiene conto ancora degli ascolti in differita, oggi non meno importanti per stabilire il successo di una produzione, destinati con ogni probabilità a incrementare la media mentre la conversazione sulla serie, alquanto controversa, continua. La stessa HBO afferma che i nuovi episodi di una serie tendono ad attirare solo il 10-20% del loro pubblico totale nella serata della domenica.

Per fare qualche altro confronto, The White Lotus aveva esordito nel 2021 con 944,000 spettatori e ora è una delle serie di maggior successo di HBO, con 9,3 milioni di spettatori medi settimanali. La stessa Euphoria crebbe quell'anno fino a 6,6 milioni di spettatori, mentre Winning Time è passata da 901,000 a 6 milioni di spettatori. Sono invece di un altro pianeta The Last of Us e House of the Dragon, partite rispettivamente con 4,7 e 9,98 milioni di spettatori.

Cosa racconta The Idol

In The Idol, Lily-Rose Depp interpreta Jocelyn, una giovane donna che, dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Idolatriamo gli artisti, li mettiamo su un piedistallo per poi godere nel vederli cadere. Jocelyn ne fa esperienza diretta. È idolatrata dai suoi fan, dai suoi manager, dai suoi pubblicisti: tutti dipendono da lei, è lei il loro sostentamento. La serie esplora le enormi pressioni che la protagonista sente per dover essere all'altezza di quell'immagine di lei creata e venduta da altri, nonché il potere che è in grado di trarre dalla sua notorietà.