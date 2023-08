The Idol finisce qui: HBO cancella la serie più controversa dell'anno dopo una sola stagione

News Serie TV

Il drama con Lily-Rose Depp e Abel 'The Weeknd' Tesfaye, dall'ideatore di Euphoria Sam Levinson, non va oltre la prima stagione: i motivi di una disfatta annunciata.

Doveva essere la serie dell'estate, anzi dell'anno. Ma l'accoglienza disastrosa di pubblico e critica, la supponenza dei co-creatori e soprattutto il suo voler essere provocatoria a tutti i costi hanno finito per diventare boomerang fatali per The Idol. HBO ha cancellato, dopo una sola stagione di 5 episodi, la chiacchieratissima serie co-ideata dall'ideatore di Euphoria Sam Levinson e da Abel Tesfaye, meglio noto come The Weeknd (in Italia disponibile su Sky e in streaming solo su NOW). La notizia non arriva come una sorpresa viste le molte polemiche che hanno circondato il drama sia prima della messa in onda che durante.

The Idol cancellata: L'annuncio di HBO

"The Idol è stata una delle serie originali più provocatorie di HBO e siamo soddisfatti della forte risposta del pubblico", ha detto un portavoce di HBO tramite un comunicato. "Dopo molte riflessioni e considerazioni, HBO, così come i creatori e i produttori, hanno deciso di non andare avanti con una seconda stagione. Siamo grati ai creatori, al cast e alla troupe per il loro incredibile lavoro", si conclude il documento.

Come sottolineato nel comunicato, in realtà gli ascolti di The Idol non sono stati affatto disastrosi. Dopo aver esordito attirando 913.000 spettatori con i primi due episodi, la serie in una settimana e con le visualizzazioni non lineari ha raggiunto 3,6 milioni di spettatori superando le premiere di The White Lotus (3 milioni nel 3032) e Euphoria (3,3 milioni nel 2019). A incidere sulla decisione di cancellare la serie sono stati quindi altri fattori, come le pessime recensioni della critica che non ha gradito soprattutto alcune scene - pseudo erotiche e non - inutilmente provocatorie e/o violente.

Una disfatta annunciata: I motivi della cancellazione

Presentata come una serie che avrebbe dovuto denunciare la crudeltà del mondo dello spettacolo che permette agli artisti di essere messi su un piedistallo per poi cadere rovinosamente, The Idol ha seguito Lily-Rose Depp nei panni di Jocelyn, una cantante che, dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. Lungo la strada incontra Tedros (Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido che le la aiuta - con metodi discutibili - a risollevarsi.

La serie, presentata a Cannes lo scorso maggio, era stata circondata dalle polemiche già prima della messa in onda quando un gruppo di addetti ai lavori l'aveva definita "tortura porno" denunciando l'ambiente tossico del set (motivo per cui la regista Amy Seimetz avrebbe lasciato la serie) e l'approccio creativo adottato da Sam Levinson. Accusavano il regista di aver privilegiato "contenuti sessuali e nudità" e di aver indebolito il messaggio della serie, nata con l'intento di denunciare il sistema dell'industria musicale statunitense. Durante la messa in onda degli episodi (ridotti dai 6 inizialmente previsti a 5), settimana dopo settimana, la serie ha sconvolto gli spettatori con scene sempre più scioccanti che sono sembrate esagerate e di cattivo gusto: dalle pratiche bondage estreme messe in atto da Tedros alle violenze su Jocelyn fino a una scena di tortura che coinvolgeva il direttore creativo di Jocelyn, Xander (Troye Sivan).

Sebbene il finale, con Jocelyn che usa a sua volta Tedros per raggiungere i suoi scopi rivelandosi una fredda calcolatrice, abbia lasciato aperto uno spiraglio per una seconda stagione, a HBO deve essere sembrato chiaro che una continuazione avrebbe solo innescato altre inutili polemiche. Speriamo che, a questo punto, Sam Levinson possa dedicarsi completamente alla terza stagione di Euphoria, i cui lavori sono già fortemente in ritardo a causa degli scioperi di Hollywood.