The Idol: WTF? I 5 momenti più imbarazzanti della serie

News Serie TV

Se anche voi, guardando la prima stagione di The Idol, avete pensato più volte 'ma cosa cavolo sto guardando?', ecco la classifica per voi: i 5 momenti più assurdi e provocatori di cui potevamo fare tranquillamente a meno.

La prima stagione di The Idol, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW, è terminata dopo 5 episodi e non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione. La serie creata da Abel 'The Weeknd' Tesfaye, Reza Fahim e dall'ideatore di Euphoria Sam Levinson ha "incendiato" l'estate di noi telefili attirando inevitabilmente l'attenzione per le sue scene estreme e le polemiche che hanno circondato la produzione già mesi prima dell'uscita ufficiale (alcuni addetti ai lavori l'hanno definita "tortura porno" e solo dopo aver visto tutti gli episodi capiamo davvero perché).

Ora che la prima stagione è terminata, cosa ci ricorderemo? Forse soprattutto il suo voler essere a tutti i costi provocatoria, il punto di vista masochista di Sam Levinson e quello machista di The Weeknd. Ma, soprattutto, alcune scene pseudo erotiche o violente francamente evitabili, perché niente aggiungevano alla storia; insinuavano, al contrario, il sospetto che fossero state inserite solo per disturbare lo spettatore pungolandolo con un voyeurismo non richiesto che finisce per trasformarsi in imbarazzo puro. Abbiamo individuato i 5 momenti più imbarazzanti di The Idol, quelli che hanno fatto distogliere lo sguardo persino agli spettatori più aperti. Continuate a leggere soltanto se avete visto tutti gli episodi, in quanto seguiranno spoiler.

The Idol: La top 5 delle scene più scioccanti

In The Idol Lily-Rose Depp interpreta Jocelyn, una pop star che vede deragliare il suo tour dopo un esaurimento nervoso. Mentre cerca di risollevarsi e di fare nuova musica incontra Tedros (Abel 'The Weeknd' Tesfaye), l'impresario di un club di Los Angeles che guida una setta moderna di artisti e utilizza metodi non proprio ortodossi per ispirare la loro arte. Jocelyn si lascia trasportare dalla relazione sessuale e professionale con Tedros assecondando le passioni di quest'ultimo, spesso perverse. Ecco le 5 scene più scioccanti della prima stagione, in una scala da "lo stanno facendo davvero?" a "non posso proprio guardare".

Le pratiche bondage di Tedros

Alla fine del primo episodio Tedros e Jocelyn filtrano e, ascoltando la nuova canzone di lei, Tedros le dice che non canta come "una che sa come fot***e". Offrendosi di aiutarla, le copre il viso con il tessuto rosso della sua giacca da camera e le lega la cintura attorno al collo, quasi soffocandola. Solo quando quasi non può respirare, tira fuori un coltello e taglia il tessuto in prossimità della bocca squarciandolo. "Ora puoi cantare", le dice prima che scorrano i titoli di coda dell'episodio. Un finale di episodio che lascia sicuramente curiosi per quanto verrà dopo ma anche interdetti.

La prima volta di Jocelyn e Tedros

Nel secondo episodio Tedros va a casa di Jocelyn insieme al suo gruppo di artisti, la seduce bendandola e utilizzando un linguaggio scurrile. I due finiscono a letto insieme ma prima lei segue alcuni comandi sessualmente molto espliciti e si sottomette a lui. Il tutto mentre la seguace di Tedros Chloe (Suzanna Son) sta a guardare in disparte nuda.

La spazzola di Jocelyn

Nel terzo episodio Jocelyn confessa a Tedros e ai suoi seguaci che sua madre, morta da poco, abusava psicologicamente di lei e la picchiava spesso utilizzando una spazzola per capelli. Tedros convince Jocelyn a sottoporsi alle stesse violenze e così lei si fa percuotere con quelle stessa spazzola per rivivere quel dolore e trarne ispirazione. La scena in questione, per quanto cruda, potrebbe anche aver avuto un senso se solo nell'episodio finale Tedros non avesse realizzato, trovando una spazzola nuova, che l'intero racconto di Jocelyn su sua madre era una menzogna. Perché trattare così superficialmente un argomento così delicato come gli abusi infantili?

Tedros abusa di Jocelyn davanti a tutti

Nel quarto episodio Jocelyn registra una nuova canzone, ma la sua manager Destiny (Da'Vine Joy Randolph) sostiene che Jocelyn non canti la parola "yeah" con abbastanza grinta. Tedros prende in mano la situazione e benda Jocelyn, iniziandola a toccare fino a procurarle un orgasmo durante la registrazione della canzone. Questo mentre tutto il gruppo di produttori e nuovi amici di Jocelyn sta a guardare, nell'imbarazzo generale. Come osserverà più tardi l'assistente di Jocelyn Leia (Rachel Sennott, interprete dell'unico personaggio con un briciolo di senno in tutta la serie), questo modo di fare di Tedros si configura come un vero e proprio abuso, poiché non serve a soddisfare Jocelyn, ma solo a usare il suo corpo per raggiungere un obiettivo.

La tortura su Xander

Sempre nel quarto episodio Tedros sente il direttore creativo di Jocelyn, Xander (Troye Sivan), cantare magnificamente mentre si trova sotto la doccia. Scopre che la madre di Jocelyn aveva fatto firmare un contratto a Xander con cui lui si impegnava a non cantare mai a livello professionale, per non oscurare Jocelyn. Facendola sentire tradita, Tedros convince Jocelyn a torturare Xander con un collare che produce scosse elettriche. Una parola sola: perché?