The Gentlemen rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La serie tv di Guy Ritchie con Theo James tornerà prossimamente con un secondo ciclo di episodi.

Emersa come una delle novità più apprezzate di quest'anno nella vasta offerta di serie originali di Netflix, The Gentlemen continuerà il suo racconto in una seconda stagione. Il servizio streaming ha rinnovato la dark comedy creata, scritta e diretta da Guy Ritchie, spin-off del suo film omonimo del 2019, il cui cast vanta Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings e tanti altri.

The Gentlemen: Cosa racconta la serie tv di Netflix?

La storia di The Gentlemen inizia quando Edward Horniman (James), un tempo impegnato nelle operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace, scopre con sua sorpresa di aver ereditato la considerevole tenuta di campagna e il titolo di Duca di Halstead dal padre recentemente scomparso. Ben presto si rende conto però che dietro a una tale ricchezza c'è un un impero clandestino costruito sul traffico di cannabis, e molti personaggi sgradevoli del mondo criminale britannico che vogliono conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce col realizzare che il mondo della criminalità non gli dispiace poi così tanto.

Secondo le stime di Nielsen, nella sua prima settimana di disponibilità, The Gentlemen è stata la seconda serie tv più vista in streaming negli Stati Uniti con 1,21 miliardi di minuti fruiti. Sette giorni più tardi, è salita al primo posto con altri 1,9 miliardi di minuti visualizzati ed è rimasta nelle prime 10 per altre cinque settimane. Senza mezzi termini, un successo.