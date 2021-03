The Falcon and the Winter Soldier: Vedremo una Sharon Carter profondamente cambiata, assicura il creatore

News Serie TV

Malcolm Spellman, l'ideatore della serie Marvel appena arrivata su Disney+, ha svelato qualche anticipazione sul personaggio interpretato da Emily VanCamp.

Nel primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, che ha debuttato venerdì scorso in streaming su Disney+, non abbiamo ancora visto il personaggio di Sharon Carter, veterana del Marvel Cinematic Universe interpretata da Emily VanCamp che sappiamo tornerà in questa serie. Mentre cresce la curiosità dei fan su ciò che farà l'ex agente dello S.H.I.E.L.D. Carter (apparirà, pare a partire dal prossimo episodio), lo showrunner Malcolm Spellman ha anticipato qualcosa sul personaggio che, ha assicurato, ritroveremo profondamente cambiato.

The Falcon and the Winter Soldier: Le anticipazioni su Sharon Carter

Stando alle ultime dichiarazioni dello showrunner di The Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman, quando rivedremo il personaggio di Sharon Carter conosceremo nuovi lati della sua personalità. Dopo essere fuggita per aver aiutato Steve Rogers in Captain America: Civil War, aver perso la zia Peggy Carter, e dopo essere "resuscitata" tornando cinque anni dopo il Blip provocato da Thanos in Infinity War, l'ex agente dello S.H.I.E.L.D., ha subito un'importante evoluzione personale. "È stravolta", ha anticipato Spellman. "Se i fan hanno guardato Civil War, possono capire ciò che probabilmente Sharon ha dovuto affrontare. E così, quando incontriamo nuovamente Sharon, si è decisamente evoluta. È decisamente cresciuta. Penso che i fan la ameranno, ma l'energia che emana è così diversa adesso", ha specificato.

Emily VanCamp parla di un nuovo lato di Sharon

The Falcon and the Winter Soldier segue Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan), riunitisi nei momenti finali di Avengers: Endgame, che si alleano in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Sappiamo che a un certo punto si unirà a loro anche Sharon Carter. La stessa Emily VanCamp, intervistata dalla testata Nylon a proposito del suo personaggio, aveva anticipato che "questa volta vedremo un nuovo lato di lei che la renderà ancora più interessante". Le informazioni che abbiamo suggeriscono che si unirà a Barnes e Wilson per affrontare una nuova minaccia: un violento gruppo estremista noto come Flag-Smashers. Non sono ancora chiare le circostanze che porteranno i tre ad allearsi ma sappiamo di poterci aspettare diverse sorprese. "Uno dei marchi di fabbrica della Marvel è rappresentato dagli easter egg. Vedremo se tutti gli spettatori riusciranno a coglierli", ha aggiunto in proposito la regista della serie Kari Skogland. Il guanto di sfida a noi spettatori, insomma, è stato lanciato: riusciremo a decifrare tutti i misteri che circondando Sharon?