The Falcon and the Winter Soldier: Sam e Bucky sono solo amici, assicura Anthony Mackie

L'attore risponde alle speculazioni su una possibile attrazione sessuale tra i due personaggi Marvel.

"Due ragazzi posso essere amici". Ha risposto così la star di The Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie alle speculazioni degli ultimi tempi su una possibile relazione romantica tra il suo personaggio, Sam Wilson, e quello del collega Sebastian Stan, Bucky Barnes. Fantasticare è lecito, ma un'attrazione sessuale è fuori discussione. Punto.

Sam e Bucky: Parla Anthony Mackie

Nel corso dei sei episodi della serie di Disney+, i fan della Marvel hanno visto Sam e Bucky litigare, rotolare abbracciati tra i fili d'erba, confidarsi l'uno con l'altro e condividere qualche risata mentre la loro relazione passava dalla gentile ostilità a... nient'altro che autentica amicizia. Le intenzioni degli autori non devono essere fraintese, insomma. "Così tante cose sono contorte e complicate", ha spiegato Mackie a Variety. "Ci sono così tante cose a cui le persone si aggrappano con i propri dispositivi per sentirsi rilevanti e razionali. L'idea che due ragazzi siano amici e si vogliano bene nel 2021 è un problema a causa della strumentalizzazione dell'omosessualità".

"Un tempo i ragazzi potevano essere amici, uscire insieme e divertirsi. Ora non è più possibile, perché qualcosa di così puro e bello come l'omosessualità è stato sfruttato da persone che stanno cercando di razzionalizzarsi". L'attore ha sottolineato quanto sia importante per lui interpretare una figura maschile sensibile. "Non c'è niente di più mascolino che essere un supereroe e volare in giro e picchiare la gente. Ma non c'è niente di più sensibile di avere conversazioni emotive e un'amicizia spirituale affine con qualcuno a cui tieni e vuoi bene". Ha ribadito poi che Sam e Steve Rogers (interpretato da Chris Evans) "si ammiravano, stimavano e volevano bene", mentre Sam e Bucky dovevano imparare ad accettarsi e volersi bene a vicenda. "Non sono altro che due ragazzi che si guardano le spalle a vicenda".