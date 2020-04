The Eddy: Il trailer ufficiale della serie Netflix di Damien Chazelle

News Serie TV

Il regista di La La Land esplora il jazz parigino nel musical drama in arrivo in streaming l'8 maggio.

Dopo aver raccontato i sogni e le speranze di due giovani innamorati nella Los Angeles di La La Land, Damien Chazelle ci trasporta nell'affascinate scena jazz delle periferie di Parigi nel trailer ufficiale di The Eddy, musical drama di otto episodi in arrivo su Netflix il prossimo 8 maggio.

The Eddy: La trama

Ambientata nella caotica e multiculturale Parigi dei giorni nostri, The Eddy racconta le storie di un gruppo di personaggi che è solito frequentare un jazz club in città. La serie, scritta dal cinque volte premio BAFTA Jack Thorne (The Last Panthers), ruota attorno a Elliot Udo (André Holland), un pianista jazz di New York un tempo famoso che lotta per mantenere a galla il suo locale parigino, The Eddy. Il suo socio in affari Farid (Tahar Rahim) fa rapidamente peggiorare le cose quando entra in affari loschi con persone poco raccomandabili che pretendono di essere pagate subito. Come si capisce dal trailer, Elliot non può andare dalla polizia altrimenti chiuderanno il locale. Impegnato in una relazione instabile con la cantante leader del suo gruppo, Maja (Joanna Kulig) ma bloccato emotivamente, Elliot deve affrontare le sue debolezze e imparare a crescere quando la figlia adolescente, Julie (Amandla Stenberg), lo raggiunge in Francia, entrando improvvisamente a far parte della sua quotidianità.

Il cast

Il resto del cast include Leïla Bekhti nei panni della moglie di Farid Amira, Melissa George in quelli della sofisticata ex moglie di Elliot e madre di Julie, Adil Dehbi (How I Met Your Mother), Benjamin Biolay, Tchéky Karyo (The Missing) e il rapper Sopico (per la prima volta sul piccolo schermo). Chazelle è coinvolto in veste di produttore esecutivo insieme ad Alan Poul e dirige i primi due episodi della serie. Le canzoni originali, invece, sono scritte dal vincitore di sei Grammy Glen Ballard, una leggenda della discografia mondiale e talent scout di cantanti come Alanis Morissette.