The Dutton Ranch: Ed Harris nel sequel di Yellowstone incentrato su Beth e Rip

The Dutton Ranch, lo spin-off sequel di Yellowstone incentrato su Beth e Rip, affida un ruolo regolare a Ed Harris. Ecco chi interpreterà.

Alla fine di Yellowstone, Beth e suo marito Rip avevano messo l'insegna dello Dutton Ranch nel cassone del loro pick-up ed erano partiti verso una vita diversa, lontano da quel mondo che era costato loro così tanto. The Dutton Ranch racconterà questo nuovo capitolo, e lo farà insieme con il candidato a quattro Oscar Ed Harris (Apollo 13, The Truman Show, Pollock), unitosi al cast dello spin-off sequel come regolare.

La trama di The Dutton Ranch e il ruolo di Ed Harris

Creata dall'ideatore di Lawmen: La storia di Bass Reeves Chad Feehan e con Kelly Reilly e Cole Hauser nuovamente nei due ruoli principali, The Dutton Ranch conduce nell'omonimo ranch diventato la nuova dimora di Beth e Rip in Texas. Il Dutton Ranch è la testimonianza della pace che i due hanno cercato, per la quale hanno lottato e sono quasi morti, e che hanno imparato ad amare profondamente in questa loro proprietà grande 7,000 acri. In tempi difficili e con una forte concorrenza, Beth e Rip fanno tutto il necessario per sopravvivere, assicurandosi al contempo che Carter (interpretato ancora da Finn Little), l'adolescente problematico che hanno accolto nelle loro vite, diventi l'uomo che dovrebbe essere.

Harris, visto negli ultimi anni in tv nelle serie Central Intelligence e Westworld - Dove tutto è concesso, vestirà i panni di Everett McKinney, un temprato veterano e veterinario che tratta gli animali con compassione e comprensione e ha un buon senso dell'umorismo. L'attore si unisce anche ad Annette Bening (American Beauty, I ragazzi stanno bene), scelta recentemente per il ruolo di Beulah Jackson, la potente, astuta e affascinante proprietaria di un importante ranch del Texas.