La morte di Elisabetta II: The Crown sospende la produzione della stagione 6 in segno di rispetto

L'ideatore della serie Peter Morgan alla stampa: questo è il momento del silenzio e del rispetto.

Il mondo piange Elisabetta II. Nel tardo pomeriggio di ieri, la regina diventata icona si è spenta a 96 anni, chiudendo un'era. Mentre, nella commozione generale, il Regno Unito e gli altri reami del Commonwealth si raccolgono attorno alla Famiglia Reale per dare l'ultimo saluto alla loro amata sovrana, The Crown, la serie tv di Netflix che dal 2016 sta raccontando con enorme successo di pubblico e critica la vita di Elisabetta, le rende omaggio concedendosi un momento di silenzio.

The Crown: La produzione si ferma dopo la morte di Elisabetta II

Alla luce della morte della longeva monarca britannica, l'ideatore e produttore esecutivo di The Crown Peter Morgan ha riferito alla stampa che si aspetta una sospensione delle riprese della stagione in corso, la sesta, prevista come l'ultima del drama biografico vincitore di 21 Emmy. "The Crown è una lettera d'amore per lei e non ho nulla da aggiungere per ora, solo silenzio e rispetto", ha scritto Morgan in una nota. "Mi aspetto che, in segno di rispetto, smetteremo anche di girare".

Salvo cambiamenti dell'ultima ora, la notizia della morte di Elisabetta II, la quale solo due giorni prima aveva nominato Liz Truss nuovo premier britannico, precede di circa due mesi il debutto della quinta stagione, che come sappiamo introdurrà una nuova interprete nel ruolo della Regina, l'attrice di Harry Potter Imelda Staunton, e coprirà uno dei decenni più complessi del regno, gli anni '90, segnato soprattutto da spinose questioni familiari - i contrasti tra Carlo e Diana e le loro relazioni extraconiugali fino alla tragica morte di Lady D a Parigi, la separazione del Principe Andrea da Sarah Ferguson e il secondo matrimonio della Principessa Anna con il comandante della Royal Navy Timothy Laurence. Ma anche l'incendio che devastò il Castello di Windsor, durante quello che Elisabetta definì "annus horribilis", e il governo di John Major, leader di un Partito Conservatore "orfano" di Margaret Thatcher che fu travolto dagli scandali.

Prima della Staunton, in The Crown Elisabetta ha avuto i volti di Claire Foy e della più adulta Olivia Colman, entrambe le quali sono state premiate con l'Emmy di migliore attrice protagonista in una serie drammatica. Al momento non ci sono indicazioni che la serie concluderà il suo corso includendo la morte della sovrana, né che gli autori riprenderanno in mano le sceneggiature per includerla. Sono questioni che con ogni probabilità saranno chiarite solo nelle settimane a venire.