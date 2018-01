The Crown: Paul Bettany al posto di Matt Smith nel ruolo del Principe Filippo

Dopo aver terrorizzato l'America nei panni di Unabomber nel crime drama antologico Manhunt, Paul Bettany è in viaggio verso la monarchia inglese. Secondo Variety, sarà l'attore britannico a interpretare la versione più adulta del Principe Filippo nella terza stagione di The Crown.

Bettany, prossimo al raggiungimento di un accordo con la produzione, prende il posto di Matt Smith, interprete del consorte della Regina Elisabetta II nelle prime due stagioni. L'attore raggiunge le altre nuove aggiunte al cast Olivia Colman (Broadchurch) e Helena Bonham Carter (Il discorso del re), scelte come sostitute di Claire Foy e Vanessa Kirby nei ruoli delle versioni più adulte di Elisabetta e della Principessa Margaret rispettivamente.

Mentre Netflix non ha ancora rinnovato ufficialmente The Crown per una terza stagione, l'ideatore Peter Morgan ha chiarito già da tempo che il suo piano prevede di riassumere la vita di Elisabetta in sei o sette stagioni. Questo significa che, entro la fine, il cast è destinato a rinnovarsi almeno un'altra volta per meglio rispecchiare l'età avanzata dei protagonisti.