The Crown: Nella stagione 6 ci sarà un matrimonio reale, ecco la prova

The Crown attraverserà nuovamente la navata prima della fine. Con una foto condivisa nei suoi profili social, Netflix conferma che la sesta e ultima stagione dell'acclamata serie britannica sul regno della defunta Regina Elisabetta II, disponibile in streaming entro fine anno, includerà un momento cruciale nella storia della monarchia del Regno Unito: le nozze reali tra Sua Altezza Reale il Principe di Galles e Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia, per tutti Carlo e Camilla, celebratosi il 9 aprile 2005 a Windsor.

L'immagine mostra un documento per un incontro di preghiera e di dedizione presso la cappella di San Giorgio al castello di Windsor subito dopo il matrimonio tra le Altezze Reali. "Dopo sei stagioni, sette anni e tre cast, The Crown giungerà al termine entro la fine dell'anno", si legge nella didascalia. "Torneremo presto con altre novità, ma ecco un indizio di ciò che accadrà nella nostra ultima stagione".

After six seasons, seven years and three casts, @TheCrownNetflix comes to an end later this year.



We'll be back with more soon, but here's a hint at what's to come in our final season.