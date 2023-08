The Crown 6: La morte di Lady Diana sarà gestita "con delicatezza e enorme sensibilità", assicurano i produttori

News Serie TV

La stagione finale del drama biografico di Netflix arriverà in streaming più avanti quest'anno.

Uno dei momenti più controversi della storia della corona inglese, la morte della principessa Diana, sarà affrontato "con delicatezza e enorme sensibilità" nella stagione finale di The Crown. Lo hanno assicurato, ospiti del festival della televisione di Edimburgo, i produttori esecutivi della serie Netflix Andy Harries e Suzanne Mackie. Nel capitolo finale della premiata serie drammatica, in arrivo il prossimo autunno in streaming (una data precisa non è stata ancora annunciata), troverà sì spazio l'incidente nel quale perse la vita Lady D a Parigi nel 1997, ma non verrà mostrato direttamente sullo schermo.

The Crown 6: Ecco come tratterà l'incidente fatale per Lady D

Il drammatico epilogo della vita della principessa Diana, interpretata nella quinta e nella sesta stagione da Elizabeth Debicki, troverà spazio già nei primi episodi del capitolo finale di The Crown. Le scene in questione - che, come trapelato in precedenza, non mostreranno l'incidente in sé ma si soffermeranno sul prima e sul dopo - sono state girate lo scorso ottobre. Andy Harries e Suzanne Mackie si sono preoccupati di sottolineare quanto la casa di produzione, Left Bank Pictures, e Netflix siano stati incredibilmente premurosi nel catturare gli ultimi istanti di vita della principessa.

"La serie sarà pure imponente e farà pure molto rumore, ma noi no. Siamo persone premurose e sensibili. Abbiamo parlato molto a lungo di come avremmo trattato l'argomento", ha detto Mackie. "Sarà il pubblico a giudicare, ma penso che il momento sia stato ricreato con delicatezza e attenzione. Elizabeth Debicki è un'attrice straordinaria ed è stata così premurosa e rispettosa. Amava Diana. C'è un enorme rispetto da parte di tutti noi, spero che sia evidente", ha aggiunto.

L'impatto della morte della regina Elisabetta sulla serie

Stando alle anticipazioni precedenti, The Crown si concluderà mettendo in scena il matrimonio di Carlo e Camilla. Inoltre gli ultimi episodi, ambientati nella seconda metà degli anni '90, porteranno sullo schermo la relazione tra il Principe William e Kate Middleton (interpretati da Ed McVey e Meg Bellamy) e la premiership di Tony Blair. I produttori hanno poi ragionato su come la serie sia cambiata in seguito alla morte della regina Elisabetta. "La scomparsa di Sua Maestà ha avuto un impatto su tutti noi… Non ha cambiato la storia fondamentalmente, ma in un certo senso l'ha cambiata. Quando lo vedrete, penso che capirete cosa intendo. È una serie molto potente e un episodio di grande rispetto", ha aggiunto Harries. Mackie ha definito la stagione finale una "lettera d'amore" alla regina da parte dell'ideatore della serie Peter Morgan.