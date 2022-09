The Crown dà un volto ai suoi William e Kate

News Serie TV

Appariranno nella sesta e ultima stagione della serie tv di successo di Netflix.

Dopo una lunga e scrupolosa ricerca, l'acclamato drama di Netflix The Crown ha trovato i suoi William e Kate. Secondo Deadline, nella sesta e ultima stagione, due attori interpreteranno il principe durante l'adolescenza e come giovane adulto. Si tratta degli esordienti Rufus McVey e Ed McVey (nella foto). Kate Middleton, invece, avrà il solo volto dell'altrettanto esordiente Meg Bellamy.

William e Kate in The Crown 6

Stando alle anticipazioni, Kampa ritrarrà un 15enne William negli episodi che racconteranno come la famiglia reale britannica ha affrontato la tragica morte della madre del ragazzo, Diana, Principessa del Galles, nell'agosto del 1997. McVey, invece, apparirà nelle parti della storia che mostreranno il corteggiamento tra William e Kate, incluso il momento in cui i due si sono incontrati quando entrambi studiavano Storia dell'Arte all'Università di St Andrews nel Fife, in Scozia, nel 2001. La coppia si è poi sposata nel 2011.

La sesta stagione di The Crown sarà preceduta dalla quinta ancora inedita, attesa su Netflix per novembre. Le riprese degli ultimi episodi cominceranno più avanti quest'anno, per un debutto previsto indicativamente non prima della seconda metà del 2023.