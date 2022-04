The Crown cerca una giovane Kate Middleton: Ecco come deve essere l'attrice che la interpreterà

News Serie TV

I responsabili dei casting della serie biografica di Netflix sono alla ricerca dell'interprete della moglie del Principe William: ecco cosa sappiamo.

Poco tempo dopo l'annuncio per gli aspiranti interpreti dei principi William e Harry adolescenti, i responsabili dei casting di The Crown pubblicano un'altra call per un ruolo sicuramente molto ambito: quello di una giovane Kate Middleton, oggi moglie del principe William e duchessa di Cambridge. Il personaggio apparirà nella sesta e ultima stagione della serie che sarà girata quest'estate, in continuità con le riprese della quinta stagione (attesa su Netflix il prossimo novembre). Ma come deve essere l'attrice che avrà l'onore di interpretare Kate?

The Crown: Un annuncio per trovare la futura moglie del principe William

Variety, che ha preso visione dell'annuncio, ci dice che lo show starebbe cercando "un'eccezionale giovane attrice per interpretare Kate Middleton". I responsabili precisano: "Si tratta di un ruolo importante in questa pluripremiata serie e cerchiamo un'attrice con una forte somiglianza fisica". Accanto al testo è allegata una foto, a titolo esemplificativo, che mostra Kate nei primi anni 2000 quando frequentava l'università di St. Andrew in Scozia, dove ha conosciuto William (la vedete in alto a destra).

The Crown: Fin dove arriverà la sesta e ultima stagione

Naturalmente le storyline di The Crown vengono tenute sempre segrete, ma in questo caso era difficile pubblicare un casting senza che la cosa si venisse a sapere. Capiamo, pertanto, che la sesta stagione coprirà i primi anni 2000, quando William e Harry erano poco più che adolescenti. Il principe William, infatti, ha iniziato a frequentare l'università di St. Andrew nel 2001, all'età di 19 anni. Proprio il 2001 è anche l'anno in cui il principe Harry venne sorpreso a "fumare cannabis e bere alcolici", secondo i tabloid dell'epoca; dettaglio non da poco che - ci dice sempre Variety - spinse il principe Carlo a far frequentare ad Harry un centro di disintossicazione per dipendenti da eroina, nel tentativo di spaventarlo.

Prima, tuttavia, ci aspetta la quinta stagione che coprirà gli anni '90 - un periodo altrettanto turbolento per la casa reale inglese - e vedrà Imelda Staunton al posto di Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta II, oltre che gli altri nuovi attori Elizabeth Debicki (Diana), Dominic West (Carlo), Jonathan Pryce (il principe Filippo) e Lesley Manville (la principessa Margaret).

