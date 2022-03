The Crown 6: Si cercano gli interpreti dei principi William e Harry adolescenti, cosa significa per la trama?

News Serie TV

I responsabili dei casting della serie Netflix hanno pubblicato un annuncio per giovani attori dai 16 ai 21 anni: un dettaglio che ci dà almeno due importanti informazioni sulla sesta stagione.

Sembra ormai certo: nella sesta stagione di The Crown, che sarà anche l'ultima, vedremo anche il principe William e il principe Harry adolescenti. Lo apprendiamo da un annuncio postato sui social dagli addetti ai casting della serie Netflix che stanno cercando attori tra i 16 e i 21 anni che possano interpretare i figli del Principe Carlo e di Lady Diana in età teen. Dall'avviso pubblicato su Twitter siamo in grado di carpire almeno due informazioni importanti: la prima è che le riprese della sesta stagione inizieranno già ad agosto 2022, quindi subito dopo quelle della quinta stagione (attesa su Netflix a novembre di quest'anno); la seconda è che l'ultimo capitolo della serie coprirà a questo punto i primi anni 2000, quando William e Harry erano adolescenti (sono nati rispettivamente nel 1982 e nel 1984).

The Crown: Un annuncio per trovare gli attori per William e Harry

Nel dettaglio Kate Bone, tra i responsabili del casting di The Crown, ha scritto su Twitter che si stanno cercando attori dai 16 ai 21 anni per William e dai 16 ai 20 anni per Harry. Nell'annuncio che vedete qui sotto, rivolto a candidati originari di qualsiasi Paese del mondo, si legge che non è necessario che siano attori con esperienza ma che è richiesta una somiglianza forte con i veri principini. Entro i prossimi due mesi saranno scelti i fortunati tra i candidati che avranno mandato un video di 30 secondi, in cui parlano di qualcosa che amano fare, all'indirizzo casting@robertsterne.co.uk.

Its that time folks...Prince William & Harry - Season 6. This is an incredible opportunity! Please help us spread the word... pic.twitter.com/nFMSkUdsex — Kate Bone (@KateBoneCasting) March 17, 2022

Le anticipazioni della stagione 5

Intanto, lo ricordiamo, un attore per il ruolo di un giovane principe William - nel corso degli anni '90, tra i suoi 10 e i 15 anni - era stato già scelto per la stagione 5: si tratta di Senan West, il figlio di Dominic West che dalla prossima stagione vedremo nei panni del principe Carlo al posto del vincitore dell'Emmy Josh O'Connor. La stagione 5 di The Crown coprirà un arco temporale molto vasto, gli interi anni '90. Come è noto, nella quinta stagione il cast verrà nuovamente rinnovato: oltre a West nei panni di Carlo, Elizabeth Debicki subentrerà ad Emma Corrin nel ruolo di Diana, Imelda Staunton sarà la nuova Regina e Jonathan Pryce sarà il Principe Filippo. Lesley Manville interpreterà una più matura Principessa Margaret e Jonny Lee Miller, infine, interpreterà John Major, primo ministro e leader del partito conservatore del Regno Unito dal 1990 al 1997.

I nuovi episodi racconteranno gli anni più turbolenti del matrimonio tra Carlo e Diana, il loro divorzio, la controversa intervista rilasciata da Diana alla BBC - quella durante la quale disse che c'erano "tre persone" nel suo matrimonio riferendosi all'allora amante di Carlo, Camilla Parker-Bowles - arrivando sicuramente fino alla morte della stessa principessa, il 31 agosto 1997. Questo perché tra i personaggi che vedremo nella prossima stagione ci sarà anche l'imprenditore Dodi Al-Fayed, l'ultimo interesse amoroso della principessa Diana che morì insieme a lei proprio in quel tragico incidente. A interpretarlo ci sarà l'attore di origine egiziana Khalid Abdalla, visto nel film Il cacciatore di aquiloni e nella serie Hanna.